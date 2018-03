Objectif Carrière : une opportunité pour les diplômés et les entreprises

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est fière de parrainer le programme Objectif Carrière depuis 2009. Ce programme d’intégration en emploi permet aux récents diplômés d’obtenir une première expérience de travail dès leur graduation et offre aux employeurs une contribution salariale atteignant 60 % du salaire brut versé, et ce, pour un maximum de 5 157 $ sur 26 semaines.

Dans la dernière année, près de 80 000$ ont été remis à des employeurs des régions des Laurentides, Lanaudière et Laval, pour encourager l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée et motivée. C’est le cas notamment de Synergie Canada, une entreprise située à Blainville offrant des services de logistique globale, qui a embauché Marie-Christine, une diplômée en logistique de transport et distribution internationale.

Selon Julie Clouâtre, directrice générale adjointe chez Synergie Canada, «le programme Objectif carrière a permis de prendre le temps d’intégrer complètement la nouvelle employée, que ce soit par la formation supplémentaire ou le développement des relations avec les pairs. L’encadrement et l’intégration supplémentaire a aussi fait en sorte d’assurer une continuité d’emploi de Marie-Christine à la suite de sa participation au programme».

Les diplômés ont tout aussi avantage à intégrer le projet, puisque «le temps de formation supplémentaire apporté par l’employeur permet d’appliquer et de mieux intégrer directement dans le milieu de travail les notions théoriques propres à l’emploi.» Marie-Christine croit en effet que cela fait toute la différence quant à l’enrichissement d’une telle expérience de travail.

Ce projet, financé en partie par Service Canada, dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse, a déjà fait ses preuves. Le député fédéral de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, avait annoncé sa reconduite jusqu’en 2019. «Il est important de prioriser la création et l’expérience dans l’emploi dans des secteurs porteurs d’avenir autant pour notre région, nos entreprises que nos travailleuses et travailleurs.» avait-il mentionné.

Le programme se poursuit pour une nouvelle année, ce qui permettra à 16 candidats d’être placés en emploi d’ici janvier 2019. Ceux qui désirent participer au programme, (employeurs ou jeunes diplômés), sont invités à communiquer avec madame Mariève Constantineau au 450 435-8228, poste 226.

Photo : Ramez Ayoub, député fédéral de Thérèse-De Blainville, Marie-Christine Parisé, coordonnatrice logistique chez Synergie Canada et Marc-André Guindon, Président et associé de Synergie Canada