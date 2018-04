L'entreprise Ralik dévoile ses nouvelles couleurs

Voir la galerie de photos

L’entreprise Les Emballages Ralik a dévoilé sa nouvelle identité corporative, appuyant ainsi sa position prédominante dans la vente et la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité au Québec.

Réalisée par l’agence Rouge Marketing, cette nouvelle image de marque présente un logo actualisé, stylisé et épuré, comportant un seul élément. Ainsi, Les Emballages Ralik devient simplement Ralik.

Présenté par l’utilisation du bleu et du noir, ce nouveau logo affiche une forme composée de la

combinaison de deux typographies modifiées. Une déclinaison plus détaillée a également été instaurée : Ralik - Vente et distribution de produits. Associé à ce nouveau logo, Ralik révèle un slogan fort et évocateur : Simplifiez votre approvisionnement.

La nouvelle identité associe 4 icônes aux déclinaisons de bleus, qui représentent les 4 catégories phares de l’entreprise, soit :

entretien ;

emballage alimentaire ;

expédition & manutention ;

santé et sécurité.

Au cours des prochaines semaines, cette nouvelle identité sera mise en place sur l’ensemble des outils de l’entreprise. Un site web aux nouvelles couleurs de l’entreprise et mieux adapté aux besoins de la clientèle sera également mis en ligne sous peu.

« Avec cette nouvelle image de marque, Ralik souhaite insuffler son expertise, confortée par sa fiabilité, son accessibilité et sa simplicité. Ralik est un distributeur offrant à sa clientèle la tranquillité d’esprit, la possibilité de gagner du temps, et l’accès à une expertise indéniable » affirme Ali Mustafa, président directeur général chez Ralik. « Nous sommes fiers de nos services et de notre équipe professionnelle, toujours dédiée à assurer l’efficacité opérationnelle de vos achats et en mesure de trouver les solutions adaptées aux besoins de chacun ».

À propos de Ralik

Fondée en 1997, Ralik s’impose comme un partenaire de confiance au service des chefs d’entreprise et des responsables de l’approvisionnement des sociétés québécoises. Spécialisée dans la vente et la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité, Ralik se distingue en mettant l’expérience client au cœur de ses actions et de ses décisions. Depuis plus de 20 ans, Ralik mise sur son expertise pour assurer la tranquillité d’esprit à une clientèle fidèle et grandissante tout en leur permettant de gagner du temps.