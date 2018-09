Quatre projets sélectionnés à Montréal pour soutenir l'entrepreneuriat chez les jeunes

Dans le cadre du premier appel de projets de la Mesure de soutien à l'entrepreneuriat innovant et scientifique chez les jeunes, volet Startup jeunesse, quatre projets ont été sélectionnés dans la région de Montréal. Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 199 800 $ pour appuyer la réalisation de ces initiatives, qui représentent des coûts totaux de 344 050 $.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

En tout, dix projets totalisant 794 793 $, dont 461 958 $ en contributions gouvernementales, ont été sélectionnés dans sept régions du Québec lors de ce premier appel de projets.

Citations :

« Le milieu entrepreneurial de Montréal se mobilise pour éveiller chez les jeunes de la région l'envie d'investir le monde des affaires et de s'intéresser à des secteurs d'activité porteurs pour l'économie montréalaise. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir, par l'entremise de cette mesure prometteuse pour la vigueur de l'entrepreneuriat québécois et de l'économie régionale, la réalisation des quatre projets sélectionnés dans la métropole. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le projet du Technohub de Développement économique Saint-Laurent offrira aux étudiants des niveaux secondaire et collégial un parcours entrepreneurial et technologique fort stimulant. Ces jeunes participants auront ainsi accès à des ateliers et à des activités sur les technologies et les sources d'innovation, en plus de pouvoir côtoyer des startups. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet, qui éveillera chez les jeunes de Saint-Laurent un intérêt certain pour le monde des affaires et les technologies. »

Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et leader parlementaire du gouvernement

« Startup jeunesse nous donne les moyens de promouvoir concrètement l'esprit de création d'entreprise et l'innovation en sciences auprès des jeunes du Québec, qui représentent la relève de demain. Je souligne la grande qualité des projets sélectionnés et l'engagement des promoteurs, qui, grâce à la force de leur réseau et à l'étendue de leurs connaissances, nous aideront à favoriser l'essor d'une nouvelle génération d'entrepreneurs créatifs, tout en générant des retombées économiques et sociales importantes pour le Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique



