Nolinor Aviation lance deux nouvelles bières de microbrasserie

Nolinor Aviation, en collaboration avec les brasseurs de Boldwin et Vagabond, dévoile deux nouvelles bières artisanales certifiées biologiques. Personnalisées et nommées en l’honneur des premiers appareils de type Boeing 737 et Convair 580 de la flotte Nolinor, les bières TUK et TAP, ces éditions spéciales des marques Vagabond et Boldwin sont servies aux passagers des vols Nolinor, ainsi qu’au Bistro Roquette & Balsamique, situé aux installations de Nolinor à Mirabel depuis début août.

Nolinor Aviation devient ainsi le premier transporteur aérien québécois à offrir une marque de bière à son image et à l’ajouter à son offre de services, rendant ainsi l’expérience de vol encore plus personnalisée.

Cette collaboration d’envergure est le fruit de l’initiative de l’un des employés chez Nolinor, Serge Champagne. « L’idée m’est venue en novembre 2017 lors d’une visite chez un microbrasseur. J’ai immédiatement approché les propriétaires de Nolinor qui m’ont alors appuyé dans mes démarches. Après plus d’un an de travail, je suis très fier de voir cette association se concrétiser. Elle permet de nous démarquer des autres transporteurs aériens, en plus d’encourager une microbrasserie locale soucieuse de la qualité de ses produits et de l’environnement, explique Serge Champagne, directeur, approvisionnement et cargo, Nolinor Aviation. »

Après plusieurs mois de conceptualisation et de création de l’image de marque, Nolinor Aviation et la Brasserie New Deal, sont fières de présenter deux nouvelles bières collaboratives brassées exclusivement pour le transporteur de Mirabel.

« Quand M. Champagne nous a approchés avec cette idée, nous avons tout de suite été ravis. Une bière de microbrasserie québécoise disponible dans les airs, enfin! Nous sommes convaincus que nos bières artisanales et biologiques viendront combler les attentes des plus grands voyageurs de Nolinor », raconte fièrement Denis Bélair, copropriétaire de la Brasserie New Deal.

La TUK, la blonde généreuse!

Nommée en l’honneur du tout premier Boeing 737-200 de la flotte Nolinor à l’immatriculation C- GTUK, la TUK est une ale biologique blonde et généreuse. Développée par les brasseurs nomades Vagabond, la TUK est une pilsner bohémienne de style tchèque. Elle éveille la soif d’aventures de cet aéronef qui peut atterrir sur la neige, la glace ou la terre battue.

La TAP, la rousse raffinée !

La TAP, est une Bitter Extra Spéciale rousse. Elle est nommée en l’honneur du premier Convair 580 acquis par Nolinor. Connue au Québec sous la marque Boldwin, elle est parfaitement balancée pour faire voyager tant les palais raffinés qu’aventuriers.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est une compagnie de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés. Grâce à son parc d'aéronefs pouvant adopter différentes configurations, l'entreprise est en mesure de répondre aux besoins variés de ses clients pour le transport de passagers, de marchandises ou des deux. Nolinor Aviation offre des services aériens dans tout le Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres destinations dans le monde, et se démarque notamment par la sécurité de ses équipements et de ses services. L'équipe de Nolinor, qui compte 265 employés répartis dans 6 provinces canadiennes, est composée de pilotes chevronnés, d'agents de bord expérimentés, des régulateurs de vol et des meilleurs mécaniciens de l'industrie. Nolinor Aviation (ATAI code N5) est une compagnie privée, propriété exclusive de la fiducie familiale Prud’Homme.

