E-commerce : les principaux leviers d’une activité réussie

Votre site e-commerce ne décolle pas, votre chiffre d’affaires stagne, le taux de conversion est bas… Il est temps d’activer les bons leviers !

1.Un bon référencement naturel

La visibilité de votre site est une des clés de votre réussite. Le SEO est à cet égard une technique de marketing efficace, il vous permet d’être présent dans les moteurs de recherche donc d’attirer des prospects de qualité et de faire connaître vos produits ou services précisément. Votre visibilité sur le web augmentera les visites et donc vos ventes, normalement !

Si votre activité porte à l’international, confiez votre référencement à l’expertise d’une agence de traduction à Bordeaux. Vous bénéficierez d’un traducteur professionnel local qui possède une bonne connaissance du marché dans votre secteur d’activité. Il connaîtra ainsi les comportements d’achats, très importants pour votre taux de conversion de visite en vente. Le SEO ne se réduit pas en effet aux mots clés, il faut utiliser des expressions de longue traîne adaptées aux besoins du client. Elles auront un véritable impact sur votre chiffre d’affaires.

2.Des fiches produits exhaustives

Vos fiches produits rassureront vos clients si elles sont claires et informatives. Elles incluront les avis des clients pour séduire et convaincre sur la qualité de votre produit ou de votre service. Le client ne doit pas se poser de questions, votre descriptif doit donc être le plus exhaustif possible.

Mettez aussi vos produits phares sur la page d’accueil de votre site, un prospect qui cherche est un prospect perdu. L’internaute ne manifeste aucune patience, il va à l’essentiel.

De la même manière, les catégories de produits seront clairement affichées en haut de la page.

3.Optimiser le service à la clientèle

Les abandons de panier sont le plus souvent dus à des délais de livraison trop longs ou des frais de livraison trop coûteux. Pensez à les offrir à partir d’une commande d’un certain montant.

D’autres craignent un service après-vente peu performant. Mettez en place une politique de retour efficace, misez sur les conseils avec éventuellement une prise de commande par téléphone ou mail. L’objectif est d’éviter les avis négatifs.

4.Fidéliser les clients

La fidélisation est capitale quand on connaît le coût d’un prospect. Organisez des ventes promotionnelles, des ventes privées, l’envoi de courriel personnalisé pour les anniversaires. Vous pouvez aussi lancer des jeux-concours sur les réseaux sociaux, un média incontournable dans la vente ou des campagnes de parrainage.