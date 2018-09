Ouverture d'un restaurant McDonald's à Sainte-Anne-des-Plaines

Les fiers franchisés McDonald’s Nicola et Albert Lévy ont annoncé, au début du mois de septembre, l’ouverture officielle de leur tout nouveau restaurant à Sainte-Anne-des-Plaines. Il s’agit du 10e restaurant pour Nicola et Albert Lévy, qui font partie de la famille McDonald’s depuis 40 ans.

Stratégiquement situé au cœur d’un quartier résidentiel, au 481, boulevard Sainte-Anne, le restaurant est adjacent à une station-service et a été aménagé pour offrir une atmosphère chaleureuse et accueillante, dans un décor au goût du jour. Intégrant les dernières technologies, l’établissement est doté de bornes de commande digitales et offre également le service au comptoir, le service aux tables et la commande mobile. Le service au volant ultramoderne à deux voies permet de réduire le temps d’attente et de bonifier l’expérience-client.

Côté menu, la clientèle pourra profiter de l’offre complète des restaurants McDonald’s, dont les délicieux smoothies, les laits frappés, les bagels fraîchement cuits au four, le service de déjeuner toute la journée, ainsi que les boissons et pâtisseries McCafé.

Toutes les personnes souhaitant poser leur candidature sont invitées à se rendre en restaurant pour y rencontrer l’équipe de gestion ou à visiter le mcdonalds.ca/carrieres.

LE 5 OCTOBRE : CÉLÉBRATION AU PROFIT DE LA FONDATION AUTISME LAURENTIDES

En tant que partenaires de la collectivité de Sainte-Anne-des-Plaines, Nicola et Albert Lévy souhaitent assurer leur engagement auprès de la communauté qu’ils desservent. C’est pourquoi le vendredi 5 octobre prochain se déroulera une grande journée de célébration pour recueillir des fonds en faveur de la Fondation autisme Laurentides. Toute la journée, pour chaque sandwich Big Mac et Double Big Mac vendu seul ou en trio, 1 $ sera remis à la Fondation. L’ambiance sera des plus festives avec musique, maquillage, animation et plus encore!