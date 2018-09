Meubles FOLIOT mise sur l’expertise de SYSCOMAX

Le leader dans l’industrie du design et la fabrication de meubles de qualité pour les résidences étudiantes et les hôtels, Meubles FOLIOT, a mandaté SYSCOMAX pour une nouvelle construction de leur usine de production à Mirabel. Le tout nouveau bâtiment de plus de 170 000 pi2 en bordure de l’autoroute 50 qui verra le jour en octobre prochain, sera sans contredit une place de choix pour encore mieux positionner Meubles FOLIOT et leur offrir toute la visibilité possible.



Avec la construction de cette nouvelle usine de production, Meubles FOLIOT a décidé d’innover et d’intégrer un espace réservé à la production de sa propre mélamine, ce qui lui permet d’être l’une des premières entreprises de fabrication à s’auto-approvisionner d’un tel matériel en Amérique du Nord. Les délais étant assez restreints du à la commande des nouveaux équipements et la nécessité de débuter la production, les ouvriers de SYSCOMAX mettent les bouchées doubles et doivent donc réaliser ce projet en mode «fast trac», ce qui veut dire que la conception et la coordination des différents corps de métier se complètent en même temps, un défi de taille!



En plus de devoir composer avec le court délai de réalisation, SYSCOMAX doit tenir compte des espaces de dégagement nécessaires à l’insertion des équipements de production et ainsi adapter les portées structurales qui sont largement au-delà des standards. Avec son ossature en acier, sa façade élaborée d’un assemblage architectural de matériaux nobles et sa fenestration plus que généreuse, cette bâtisse sera unique et ne passera pas inaperçue le long de l’autoroute 50!



« Foliot est orientée vers l’avenir, l’innovation et la croissance depuis ses tout débuts. Le partenariat que nous entretenons avec Syscomax depuis plus de 20 ans nous a toujours été gage de succès dans notre croissance. Je suis très exigeant sur les objectifs à atteindre tout comme la performance ciblée de mes ambitions. Syscomax est une entreprise qui entretient les mêmes niveaux d’efficacités et qui sait toujours atteindre, et même, dépasser mes attentes. » Daniel Foliot, Président Meubles FOLIO