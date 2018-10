Le Salon des métiers d’art de Lorraine est enfin de retour ! Du 9 au 11 novembre, il mettra en vedette plus de 40 artisans de talent et trois auteurs au Centre culturel Laurent G. Belley. Cette année, l’horaire sera prolongé, puisque le Salon ouvrira ses portes à 16 h le vendredi. De plus, pour la première fois, un kiosque d’auteurs sera présenté.

Horaire de l’événement



Vendredi 9 novembre de 16 h à 21 h

Samedi 10 novembre de 10 h à 17 h

Dimanche 11 novembre de 10 h à 17 h

Comme chaque année, une variété de kiosques animera l’événement : produits gastronomiques, objets décoratifs, foulards et tuques, sacs à main, bijoux, petits meubles, accessoires mode… et plus encore ! Bref, de quoi dénicher 1001 idées-cadeaux pour les Fêtes! Tout au long de l’événement, plus de 40 chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun, gracieusetés des artisans, seront remis au hasard aux visiteurs. Chacun d’eux pourra également voter pour son artisan « Coup de cœur ». L’artisan gagnant, soit celui qui aura obtenu le plus de votes au terme du Salon, aura droit à un kiosque gratuit pour l’édition 2019.

L’entrée et le stationnement seront gratuits et les gens à mobilité réduite auront accès à un ascenseur. Les visiteurs pourront aussi combler leur fringale en savourant un repas (sandwichs, soupes, salades), un dessert ou une collation préparés par les membres du Cercle de Fermières Lorraine, qui assureront pour la troisième année le service de bistro.

La liste complète des exposants peut être consultée sur notre site Internet au www.ville.lorraine.qc.ca. Pour plus de renseignements, contactez le service des Loisirs er de la Culture au 450 621-8550, poste 275.

