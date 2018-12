Quoi de neuf en communication interne ?

Reléguée au second plan au profit de la communication externe, la communication interne est un facteur de réussite indéniable. En créant une culture d’entreprise, en utilisant tous les potentiels des salariés, la communication interne motive, implique, réduit les tensions et facilite la cohésion. Quels sont les derniers outils innovants en matière de ressources humaines ?

1.La vidéo en ligne

La vidéo en ligne est déjà un outil efficace de communication externe pour son impact sur la clientèle. À l’interne, il se trouve qu’elle est en phase avec le personnel qui l’utilise lui-même dans ses habitudes d’achat. Il faut dire que l’image implique davantage, elle permet une transmission de l’information plus rapide. On communiquera par ce biais sur les objectifs poursuivis par l’entreprise, les tâches accomplies dans les différents services, les différentes pratiques, la santé financière, la sécurité au travail, les vacances, les congés maladie…

L’avantage de la vidéo est qu’elle est diffusée en quelques secondes seulement sur différents supports grâce au digital : téléphone mobile, tablette, pc. Elle nécessite peu de moyens, qu’il s’agisse de temps ou d’argent.

2.Les réunions en ligne

Utiliser Skype pour entreprise vous permet d’organiser des réunions en ligne avec 250 personnes éparpillées dans le monde et de n’importe quel terminal. Plus besoin de vous déplacer. Il suffit de partager un lien pour rassembler vos collaborateurs. Nec plus ultra : vous enregistrez votre réunion pour faciliter vos comptes rendus et vos collaborateurs peuvent vous envoyer des messages instantanés.

3.Le concept de qualité de vie au travail

La qualité de vie au travail est un véritable enjeu pour l’entreprise. On ne parle pas ici de bien-être au travail, mais plutôt de l’écart entre l’attente des salariés et ce que le travail leur offre, à différents niveaux, perspectives de carrière comprises.

L’idée consiste à leur donner la parole à chacun par l’intermédiaire de sondages dématérialisés et anonymes. De nombreuses applications offrent un bon moyen de sonder l’état d’esprit des salariés. Le service RH devra ensuite tenir compte des avis pour améliorer la qualité de vie de chacun au travail en avertissant le manager concerné. Bien sûr, certains paramètres permettent de localiser les personnels qui s’expriment. L’objectif final est de susciter leur engagement et leur envie de rester dans l’entreprise.

La qualité de vie au travail n’est pas une opération ponctuelle. Elle suppose un engagement organisationnel et représente un levier de performance efficace.