Ralik, une entreprise québécoise, poursuit sa croissance

Ralik, un leader québécois dans la vente et la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité au Québec est fier d’annoncer l’acquisition de l’entreprise Norlitho spécialisée dans la distribution de produits sanitaires et d’emballage.

L’achat de cette compagnie cumulant plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie sanitaire s’inscrit dans la stratégie de croissance de Ralik. « Avec cette acquisition, nous poursuivons notre stratégie de croissance, continuons d’accroitre notre part de marché pour ainsi, solidifier notre positionnement de leader dans notre secteur d’activité », s’enthousiasme Ali Mustafa, président-directeur général de Ralik.

Depuis, le 1er février 2019, l’ensemble des activités de l’entreprise Norlitho originaire de Montréal sera regroupé au siège social de Ralik à Blainville. Ce vent de changement positif n’engendrera aucun impact au niveau des opérations et de l’administration. Les dirigeants des deux entreprises s’entendent sur le fait que l’expérience client demeure au cœur de leurs préoccupations et s’engagent à assurer une transition simple et sans tracas pour l’ensemble des clients.

« C’est avec beaucoup enthousiasme que nous nous joignions à l’équipe de Ralik. Cette association assure la pérennité de notre entreprise en plus d’être bénéfique pour l’ensemble de nos clients qui auront dorénavant accès à une plus grande variété de produits et de services ainsi qu’une équipe d’experts élargie », ajoute M. Zaven Arzoumanian, président et fondateur de Norlitho.

À propos de Ralik

Fondée en 1997, Ralik s’impose comme un partenaire de confiance au service des chefs d’entreprise et des responsables de l’approvisionnement des sociétés québécoises. Spécialisée dans la vente et la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité, Ralik se distingue en mettant l’expérience client au cœur de ses actions et de ses décisions. Depuis plus de 20 ans, Ralik s’impose par sa fiabilité, son accessibilité et sa simplicité, qui font de l’entreprise un distributeur offrant une tranquillité d’esprit, la possibilité de gagner du temps, et l’accès à une expertise indéniable.