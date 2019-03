Marc Dugré, de Régulvar et Ébénisterie St-Patrick honorés au Congrès de l’ACQ

L'Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec, lors de son Banquet Reconnaissance dans le cadre de son Congrès 2019 qui se tenait au Manoir Richelieu les 15 et 16 mars derniers.

Lors du gala animé par Véronique Cloutier et Louis Morissette, l’entreprise Ébénisterie St-Patrick s’est vu décerner le prix Construire pour l’entreprise de l’année dans la région Laval / Laurentides. De plus, Marc Dugré, président de Régulvar, s’est vu remettre le prestigieux prix René-Lafontaine, qui rend hommage à un entrepreneur chevronné qui a su se distinguer tout au long de sa carrière.

M. Dugré, président de Régulvar depuis 1999, s’est impliqué au sein de l’ACQ – Laurentides avant de devenir président de l’ACQ – Laval/Laurentides. Il a également été élu vice-président finances de l’ACQ – Provinciale de 2010 à 2015. Au cours de ce mandat, M. Dugré a participé à plusieurs comités de l’ACQ, en plus de contribuer grandement à la mise en place du Programme Intégrité et de représenter l’organisation lors de différentes commissions parlementaires. Son entreprise est aussi un exemple pour le milieu de la construction. En effet, Régulvar est reconnue pour son expertise et son expérience en immotique afin d’optimiser la performance des bâtiments.

Au total, ce sont plus de 500 entrepreneurs en construction de partout à travers le Québec qui se sont réunis à Charlevoix pour assister au Congrès de l’ACQ et pour entendre divers conférenciers tels que Denis Gallant de l’Autorité des marchés publics, Diane Lemieux, de la Commission de la construction du Québec ainsi que le commandant Robert Piché. Ils ont également participé à des panels et des ateliers pour discuter des sujets comme la pénurie de la main-d’œuvre dans la construction, de l’innovation technologique dans l’industrie et des nouvelles pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Prix Construire décernés aux entreprises de la région Laval / Laurentides

Catégorie Lauréat Ville Prix hommage René-Lafontaine Marc Dugré, ing., Régulvar Laval Entreprise de l’année dans la région Laval / Laurentides Ébénisterie St-Patrick Laval

Marc Dugré, ing., Régulvar – Prix hommage René-Lafontaine

Son entreprise est aussi un exemple pour le milieu de la construction. En effet, Régulvar est reconnue pour son expertise et son expérience en immotique afin d’optimiser la performance des bâtiments. Son siège social à Laval a toutes les caractéristiques d’un bâtiment à haute efficacité énergétique.

Ébénisterie St-Patrick – Entreprise de l’année dans la région Laval / Laurentides

Ébénisterie St-Patrick a vu le jour en 1985. Elle se spécialise notamment en ameublement à usage commercial et en ébénisterie architecturale. Depuis ses débuts, des clients fidèles l’accompagnent et lui permettent de croître encore aujourd’hui. Très innovante dans ses techniques de travail, Ébénisterie St-Patrick met tout en œuvre pour rester au sommet de son art. La dynamique entreprise mise également sur une équipe compétente et dédiée pour livrer un travail de qualité à la hauteur de ses ambitions. L’innovation, les technologies de pointe et le capital humain demeurent au cœur de cette entreprise. Ébénisterie Saint-Patrick est une entreprise de choix pour ses clients et d’avenir pour ses employés.

