3 précautions à prendre avant de prêter de l'argent à un proche

Aider un proche dans une période difficile est une initiative noble qui légitime la raison même de la relation. Lorsqu’un membre de son entourage est en détresse et qu’il est en notre pouvoir de lui venir en aide, il est agréable de tout faire pour l’aider à se sortir de la situation difficile. Souvent, les ennuis seront financiers et si vous êtes plus à l’aise économiquement, il est possible que vos amis et votre famille se tournent vers vous pour un prêt rapide et avantageux. Dans une telle situation, il est essentiel de prendre certaines précautions pour s’assurer qu’on ne profite pas de vous. Par contre, rassurez-vous, si vous avez un souci avec un prêt, vous pourrez toujours préférer une solution plus fiable qu'une agence de recouvrement à Montréal.

Analyser la nature de la relation

La première étape est d’analyser la nature de la relation. Vous devez premièrement vous demander depuis combien de temps vous connaissez la personne et votre degré de connaissance pour vous assurer que vous pouvez lui faire confiance. Si c’est quelqu’un de votre famille que vous connaissez depuis toujours ou un ami proche depuis plusieurs années, la décision est plus simple. Une relation durable pourra également vous rassurer sur la légitimité des besoins de l’autre et sur son degré de fiabilité pour vous rembourser. Vous pourrez également juger si la personne agit de façon responsable de sorte à régler la situation et à ne plus avoir besoin de votre aide dans le futur.

S’assurer de pouvoir se passer du montant

Si la personne qui vous demande un prêt est dans une situation très problématique, il est possible qu’elle prenne du temps avant de vous remettre votre argent. Il est donc important de s’assurer de pouvoir se passer du montant pour une longue période. Vous devez être suffisamment à l’aise pour vous dire que vous ne reverrez pas cet argent avant plusieurs mois ou même plusieurs années. D’autant plus que nous sommes souvent indulgents avec les personnes que nous aimons.

Avoir une entente écrite

Si vous doutez de la fiabilité de la personne ou que vous prévoyez avoir besoin de votre argent dans un délai précis, il est essentiel d’avoir une entente écrite signée par les deux parties. Pour plus de sécurité, vous pouvez également la faire remplir sous les yeux d’un spécialiste qui s’assurera de la pertinence du document. Même si elle parait peu personnelle et naturelle, cette initiative pourrait vous sauver beaucoup de temps et de problèmes dans de possibles démêlés judiciaires.