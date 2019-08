Air France commande 60 avions A220 construits à Mirabel

Air France a annoncé, ce mardi 30 juillet, la signature d’une lettre d’entente pour l’achat de 60 appareils A220-300 qui seront construits à Mirabel.

« Cette nouvelle vient confirmer certaines rumeurs que j’ai entendues lors de ma participation au Salon international du l’aéronautique et de l’espace au Bourget, à Paris, et j’en suis ravi! », d’indiquer le maire Jean Bouchard. Celui-ci se réjouit évidemment, de cette annonce rassurante pour les milliers de travailleurs qualifiés qui œuvrent à Mirabel, et pour l’avenir de l’usine.