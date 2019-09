Stablex: une entreprise au service de l’environnement à découvrir le 22 septembre prochain

Si pour les citoyens de Blainville, Stablex est une entreprise qui fait partie du paysage de la municipalité depuis 1983, pour le milieu environnemental, c’est une référence nord-américaine en ce qui a trait à la gestion de résidus industriels. Le 22 septembre, les intéressés pourront découvrir ce qui se cache derrière les portes de cette usine lors d’une activité portes ouvertes gratuite.

Trois ans se sont écoulés depuis la dernière activité de ce genre au sein de l’entreprise. « Les intéressés seront les bienvenus de 9h à 15h pour visiter nos installations et découvrir les projets sur lesquels nous travaillons au quotidien. Nous profitons de l’occasion pour inviter les personnes intéressées à venir rencontrer notre département de ressources humaines afin d’en apprendre plus sur les postes disponibles chez nous. Nous trouvons important d’ouvrir nos portes à la population de Blainville et des environs pour faire connaître notre mission et notre engagement d’agir pour l’environnement », précise le directeur des opérations chez Stablex, Michel Perron.

En affaires…mais dans le respect de l’environnement

Quotidiennement, l’entreprise traite des résidus industriels et des sols contaminés de façon sécuritaire. Sa clientèle est constituée de près de 600 entreprises du Québec et de l’extérieur spécialisées en électronique, métallurgie et galvanoplastie, fonderies, laboratoires, procédés chimiques ou usines de traitement des eaux usées industrielles.

Il y a près de 40 ans, le ministère de l’Environnement du Québec lançait un appel de projets pour créer une entreprise comme Stablex. « Nous sommes donc née d’une volonté gouvernementale de traiter les déchets industriels dans le respect de l’environnement. Depuis 2010, nous sommes une filiale de l’entreprise US Ecology», raconte-t-il.

Près de 180 personnes travaillent chaque jour dans l’usine de Blainville qui traite les résidus industriels et sols contaminés afin de les rendre inoffensifs. « Nous existons depuis 36 ans maintenant et nous appliquons un procédé unique en Amérique du Nord. La visite du 22 septembre prochain durera environ 1h30 avec notamment un tour guidé en autobus. Les gens comprendront mieux nos valeurs, notre méthode de fonctionnement et notre raison d’être. Si la visite intéresse moins certaines personnes, elles sont les bienvenues sous le chapiteau des kiosques thématiques, un emplacement qui expliquera notamment les principaux projets à venir », ajoute M. Perron.

Quelques projets présentés sur place

Les projets importants que Stablex souhaite mettre de l’avant à moyen et long terme seront présentés au public lors de la visite portes ouvertes. « Actuellement, nous conjuguons nos efforts pour, éventuellement, transformer les matières dangereuses qui nous sont acheminées par notre clientèle en matières réutilisables, dans une perspective de développement durable. Aussi, nous aimerions réaménager le site de placement (cellule 6) afin qu’il soit plus loin des citoyens, prévenant ainsi de potentielles nuisances », confirme M. Perron.

Actuellement située à 300 mètres des résidences les plus proches, la cellule 6 serait reculée à 1,1 km si ce projet se concrétise. « Nous souhaitons vivement réaliser ce projet qui est gagnant à la fois pour la collectivité et pour nous. Les citoyens intéressés à en savoir plus sur ce projet peuvent venir se renseigner et poser leurs questions le 22 septembre prochain. Il y a aura aussi des consultations publiques plus ciblées sur ce projet au cours des prochains mois », mentionne M. Perron.

Une visite éducative pour tous

Si la visite guidée de l’usine Stablex vous intéresse, sachez que celle-ci est accessible à tous. Les enfants de six ans et plus doivent être accompagnés d’un adulte pour y prendre part. Les visiteurs pourront casser la croûte sur places.

Vous souhaitez prendre part à la journée portes ouvertes sous le thème Mieux se connaître pour mieux cohabiter, le 22 septembre? Si c’est le cas, vous êtes priés de confirmer votre présence et l’heure de votre visite (départ aux 30 minutes à compter de 9h jusqu’à 15h) à [email protected] ou auprès de Louise Boisvert au (450) 430-9230 poste 4786.