Le Groupe Platinum fête ses 30 ans!

Vendredi le 13 septembre dernier, à ses nouveaux bureaux administratifs de Blainville, le Groupe Platinum conviait ses clients, amis et partenaires afin de célébrer les 30 années en affaires de cette entreprise de construction familiale des Laurentides.

Constructeur de plus de 3000 résidences

Le Groupe Platinum est un acteur incontournable de la construction résidentielle sur toute la Rive-Nord de Montréal avec des projets représentant plus de 500 millions de dollars d’investissements en 30 ans à Saint-Jérôme, Laval, Mirabel, Blainville et jusqu’à Sainte-Foy et Québec. Pendant toutes ces années, il a bâti plus de 3000 unités d’habitation pour autant de familles d’ici.

Une Prius Hybride 2020 en cadeau!

À l’occasion de leur célébration, le Groupe Platinum en a profité pour récompenser deux de ses clients en procédant au tirage d’une voiture Prius Hybride branchable 2020. En effet, Mme Rachel et M. André Petronzio de Blainville sont maintenant les heureux propriétaires d’une voiture de l’année.