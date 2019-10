La Maison Clayton Shagal lauréate de la catégorie "Exportateur innovant"

Récemment, Lyse Denommé, présidente de La Maison Clayton Shagal, Robert Renaud, administrateur et Claire Gaudet, directrice des communications stratégiques de l’entreprise, ont reçu le prix de la catégorie Exportateur Innovant lors de la 21e édition du Gala Mercad’Or Laurentides.

Le Gala MercadOr est un gala de remise de prix à l’exportation. L’événement vise à souligner le succès des entreprises exportatrices de partout au Québec et à offrir une visibilité positive à leur entreprise à l’échelle régionale et provinciale en plus de promouvoir les exportations auprès des acteurs de l’écosystème québécois en développement économique.

Un prix à une entreprise innovante en recherche et en développement

Ce prix leur a été attribué à titre d’entreprise innovante autant en recherche et développement de nouveaux produits que pour leur visibilité sur les plateformes web, la géolocalisation de leur nouveau site Internet bientôt trilingue, leur nouveau système de gestion pour leurs distributeurs, le renouvellement de tous leurs outils promotionnels et leur rayonnement international.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Laurentides International », a souligné Lyse Denommé. « Comme exportateur depuis près de 40 ans, ce prix nous donne encore plus d’élan pour percer de nouveaux marchés à l’international. Merci à toute notre équipe Clayton Shagal pour la contribution de chacun au succès et à la pérennité de la compagnie. Le développement et l’innovation sont et continueront d’être au cœur de notre vision d’affaires pour les années à venir ».

Les lauréats régionaux représenteront la région des Laurentides lors du Gala MercadOr Québec, le 20 novembre prochain à Laval. Parmi l'ensemble des finalistes régionaux, douze prix seront décernés à des entreprises exportatrices de partout au Québec.