La Compagnie Électrique Lion travaille à l’électrification des transports lourds

La Compagnie Électrique Lion, ses partenaires et le gouvernement du Québec lancent un projet majeur d’intégration d’équipements et de technologies sur des véhicules lourds 100 % électriques.

Évalué à 15,8 M$, dont une contribution gouvernementale de 7,9 M$, le projet permettra de développer, au Québec, les seuls véhicules lourds électriques de spécialité parfaitement intégrés à ce jour.

On y verra, entres autres, une nouvelle génération d’ambulances et différents types de camions urbains de spécialité entièrement électriques, tels que le camion de collecte et le camion nacelle. La mobilisation des sept partenaires marque ainsi la naissance d’une véritable filière québécoise du camionnage électrique urbain qui générera des retombées économiques significatives et contribuera à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur d’activité.

Un minibus 100% électrique

Grâce à son expertise unique en Amérique du Nord, La Compagnie Électrique conçoit et assemble dans son usine de Saint-Jérôme toutes les composantes du camion urbain de classes 5 à 8, ainsi que le minibus 100 % électrique, dont les châssis et les groupes motopropulseurs électriques serviront de plateforme pour accueillir les différentes applications.

Les entreprises partenaires s’emploieront quant à elles à développer, à fabriquer et à intégrer, dans leur champ d’expertise respectif, les équipements et technologies de spécialité sur les véhicules électriques de Lion.

« Ce projet rejoint la vision de notre gouvernement d’électrifier l’économie québécoise, notamment le secteur des transports, avec un objectif clair : celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en enrichissant notre économie », a assuré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Vers une volonté de réduire les coûts en énergie de 80%

La contribution du gouvernement dans le projet donne un élan important aux efforts de recherche et de développement de l’industrie pour accélérer la croissance et poursuivre l’intégration de la filière du transport routier électrique dans les marchés.

Alors que le l’utilisation de véhicules lourds au pétrole est responsable de près de 50 % du trafic

automobile en ville, qu’il génère des volumes substantiels de GES et de pollution sonore, il est impératif que la filière du transport routier électrique accélère sa croissance et développe des solutions durables et compatibles avec l’espace urbain.

À terme, les investissements annoncés permettront de produire au Québec des véhicules lourds entièrement électriques, avec une réduction des coûts en énergie de 80 %, en maintenance de 60 % et qui seront 100 % plus écologiques que les véhicules thermiques qui circulent actuellement dans nos villes.

Marc Bédard, président et fondateur, La Compagnie Électrique Lion, a appuyé: «La mobilisation annoncée aujourd’hui envoie un signal fort que le gouvernement et l’industrie sont unis dans leur volonté d’accélérer la transition énergétique du Québec en révolutionnant l’industrie du camionnage urbain. Grâce à son expertise reconnue mondialement, La Compagnie Électrique Lion est fière d’être au cœur de ce projet novateur et de travailler pour mettre en valeur le potentiel de déploiement à grande échelle de nos véhicules électriques polyvalents. »

Un projet totalisant des dépense de 15,8 M$

Pour rappel, le projet mobilisateur est estimé à 15,8 M$, dont 7,9 M$ du gouvernement du Québec. En outre, sept partenaires participent au projet : La Compagnie Électrique Lion, Demers manufacturier d’ambulances, Posi-Plus Technologies, Fourgons TRANSIT, Boivin Évolution, Systèmes PRAN et Maximetal.

Le camion urbain Lion 100 % électrique, qui accueillera les équipements de spécialité est entièrement conçu et fabriqué au Québec, et offre une autonomie de 400 km. Quant au minibus LionM 100% électrique servira de base pour la nouvelle génération d’ambulances présentant des améliorations technologiques et mettant l’accent sur le confort du patient.

« La Ville de Saint-Jérôme est fière du dynamisme et de l’engagement soutenu de La Compagnie Électrique Lion. La mobilisation annoncée aujourd’hui se veut structurante, innovante et significative pour la région ainsi que pour le Québec. Plus que jamais, il est indispensable d’unir l’ensemble des acteurs pour réduire notre empreinte écologique et faire face aux enjeux des changements climatiques », a souligné Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme.