L'expert en sécurité informatique Steve Waterhouse, en conférence à l'Innohub

Le 18 février prochain, dès 8h30, Steve Waterhouse, conférencier et spécialiste en sécurité informatique, se déplace au Innohub de Terrebonne pour offrir aux entreprises de Lanaudière une demi-journée de conférence. Celle-ci sera suivie d'un atelier personnalisé en prévention de sécurité informatique et une trousse de départ.



C'est au cours de sa carrière militaire avec le Royal 22e Régiment que le Capt(ret) Steve Waterhouse a commencé à gérer les réseaux informatiques du QGSQFT (Quartier général de la Sécurité du Québec), puis le réseau Métropolitain de la base de Montréal.

Par la suite, il est fait premier Officier de Sécurité des Systèmes d'Information de la base de Montréal puis du Collège Militaire Royal de Saint-Jean. Steve Waterhouse a poursuivi sa quête du savoir avec l’entreprise privée et démarre son entreprise de service conseil: Infosecsw. Il continue à partager sa passion et son expérience à titre de chargé de cours avec l’Université de Sherbrooke au microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique – volet prévention. Il est aussi invité à diffuser son expérience avec les comités de la Chambre des Communes du Canada et du Gouvernement du Québec et est fréquemment sollicité par les médias d’information au pays afin de commenter les sujets de cybersécurité.



Sa conférence se décomposera en trois étapes :

1- État des lieux (60 minutes)

Statistiques et exemples de cybercriminalité / Risques potentiels (prolifération des données, accès des tiers, entente TI, sécurité TI, logiciels malveillant, surveillance…) / Incidences sur les entreprises.



2-Marche à suivre pour sécuriser votre entreprise (30 minutes)

Saines habitudes de vie informatique / Les 20 contrôles CIS.



3-Atelier sur la prévention (60 minutes)

Autodiagnostic ou quelles sont les bonnes questions à se poser? / Trousse de départ.

