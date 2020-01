4 enjeux de la communication corporate pour 2020

Le modèle classique de la communication corporate a sérieusement été mis à mal par les réseaux sociaux. Il est donc devenu plus difficile aujourd’hui pour une entreprise d’être vue et entendue. Plus complexe donc, la communication corporate partage en plus des objectifs identiques à d’autres métiers de l’entreprise : les RH pour attirer les talents, les financiers pour afficher leurs résultats performants et les collaborateurs pour leur impact sur son image. Quels sont ses nouveaux enjeux ?

1)Renforcer la réputation entreprise

Tentez de cerner votre propre réputation en lisant les commentaires des internautes sur votre entreprise. Si elle n’est pas très bonne, vous devez savoir pourquoi. Interrogez les salariés à l’interne, essayez de recueillir des informations auprès de vos anciens clients ou même de vos concurrents. C’est indispensable pour mettre des solutions en place.

Pour gagner en visibilité, vous ne devez pas faire de communication de masse, mais plutôt bien cibler et segmenter votre audience. Vous créerez également plus de cohésion en diffusant des messages à forte valeur ajoutée que vos clients et prospects pourront consommer à petites doses.

2)Créer de la confiance

Adoptez une communication transparente, basée sur votre culture d’entreprise évitera la défiance des consommateurs. Prenez position sur les enjeux sociétaux : l’environnement, l’égalité homme-femme, la qualité de vie au travail… Les internautes y sont sensibles et vous rejoindront sur de nombreux points en partageant vos valeurs.

3)Enrichir votre image de marque

Les salariés sont vecteurs de l’image de votre entreprise. Misez sur la communication collaborative, les salariés qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux créent 20% de l’engagement total d’après une étude réalisée par LinkdIn.

Pour enrichir votre image, vous avez également intérêt à planifier des événements corporatifs que vous relayerez sur les réseaux sociaux via des vidéos. Vous humaniserez votre relation avec vos clients. De plus, les vidéos sont mieux référencées par les moteurs de recherche.

4)Lutter contre les fake news

Des fake news relayées sur les réseaux sociaux ont déjà coûté cher à de grandes enseignes. Pour mieux se prémunir du danger, il faut entretenir de bonnes relations avec les médias et les influenceurs, mais aussi faire de la veille et mieux cibler ses clients et prospects. Animez votre propre réseau social pour fédérer autour de vous. Mettez aussi en place des procédures réactives en cas de fake news, des messages clairs et efficaces prêts à être postés.