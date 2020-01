Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville : une 35e année célébéré au Cocktail de la présidente

Le cocktail de la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), Sophia Lavergne, a accueilli la semaine dernière près de 250 membres et dignitaires pour célébrer la nouvelle année au tout nouveau Blainville Mitsubishi fraîchement rénové.

La présidente a souligné le 35e anniversaire de la CCITB : « Depuis 35 ans, la CCITB a été acteur de changement et de développement. C’est animé de passion que la CCITB entrevoit son futur et plus que jamais, la Chambre sera au rendez-vous au cours des prochaines années pour ses membres et pour solidifier notre communauté d’affaires!».

Lancement du Gala Stellar 2020

Elle a également profité de l’occasion pour procéder au lancement officiel de l’édition 2020 du Gala Stellar alors qu’une nouvelle catégorie s’ajoute cette année au prestigieux concours. Les entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville ont jusqu’au 13 mars prochain pour déposer leur candidature dans l’une des dix catégories ci-dessous :

Entreprise de l’année (moins de 15 employés);

Entreprise de l’année (15 employés et plus);

Investissement de l’année;

Nouvelle entreprise;

Jeune entrepreneur de l’année;

OBNL ou entreprise d’économie sociale de l’année

Employeur de choix;

Entreprise engagée dans sa communauté;

Fleuron régional;

Entreprise écoresponsable de l’année (Nouveauté 2020).

Dévoilement des finalistes le 21 avril

Les finalistes seront annoncés lors d'un cocktail qui aura lieu le 21 avril prochain. Le Gala Stellar 2020 se tiendra quant à lui le 5 juin prochain au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville et aura comme artiste invité le groupe Off The Wall. Pour de plus amples informations ou pour s'inscrire, visiter le site Web de la Chambre.