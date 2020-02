EXP2020 : retour en mars du grand rassemblement sur les tendances d’affaires

Suite au succès de la première édition du grand rassemblement de l’entrepreneuriat dans les Laurentides, EXP2019, la Régionale de chambres de commerce des Laurentides convie de nouveau les chefs d’entreprises, gestionnaires et dirigeants à EXP2020. Cet événement unique a pour objectif de promouvoir les grandes tendances d’affaires afin d’outiller les entrepreneurs et gestionnaires de la région des Laurentides.

L’événement se déroulera le 26 mars prochain, au centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville situé à Sainte-Thérèse, où 250 participants sont attendus.

Dans le contexte de ce rassemblement et des défis associés à la rareté de main-d’œuvre sur le territoire, la thématique retenue pour cette 2e édition porte sur "L’entreprise en transformation". Lors de cette journée, les participants auront accès à une programmation éclectique avec plusieurs conférenciers et panélistes de renom dont Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, Julie Jeannotte, experte, culture et engagement pour Officevibe chez GSoft, Frédérick Guérin, à la tête du groupe Club Tissus, Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, Sophia Nardelli, vice-présidente des ressources humaines chez Bain Magique, Jean-Sébastien Pothier, co-fondateur et partenaire chez Libro, Florence Ferron, directrice marketing et développement de produits chez Maison Lavande, Marie-Claude Trudeau, vice-présidente stratégie et créativité chez SEPT24 et Nicolas Duvernois, PDG de Duvernois inc. (PUR vodka et romeo’s gin).

EXP2020 se déroulera le 26 mars prochain, de 8 h à 16 h 30.