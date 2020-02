Deux entreprises des Laurentides se démarquent au 41e concours d'aménagement paysager de l'APPQ

Sous la thématique "Ouverture sur l’extérieur", l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ) dévoilait cette fin de semaine les projets gagnants de la 41e édition de son concours d’aménagement paysager. Deux entreprises des Laurentides se sont distinguées.

Présentés dans plusieurs catégories diversifiées, les projets gagnants se sont distingués par l’originalité et l’esthétisme de leur aménagement et par leur réalisation soignée. 85 magnifiques projets ont été présentés pour ce 41 e anniversaire.

Cette année, le jury était composé de Saule Séguin (Concepteur et chargé de projets, Les Jardins de vos rêves); Simon Paquet (Concepteur et chargé de projets, Les Jardins de vos rêves); Julie Boudreau (Éditrice et rédactrice, Planète Jardin); Richard Bélisle (Architecte paysagiste), et Guy Laliberté (Conciliateur technique de l’APPQ); tous des gens du secteur ayant plusieurs années d’expérience.

Les gagnants de la région des Laurentides sont: