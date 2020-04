COVID-19 : Mirabel met en place un programme de soutien psychologique aux gens d’affaires

La Ville de Mirabel met en place une initiative pour soutenir sa communauté d’affaires, soit un programme de soutien psychologique gratuit. Cette initiative est déjà disponible auprès des commerçants et des entreprises qui auraient besoin d’aide en cette situation exceptionnelle reliée à la COVID-19.

C'est une première au Québec. La municipalité de Mirabel a conclu une entente avec la clinique de psychologie, qui offre des services avec des professionnels, tous membres de leur ordre respectif tels que psychologue, psychoéducateur, psychothérapeute et travailleur social.

Les deux premières heures de consultation gratuites

Chaque entreprise ou commerce de Mirabel peut avoir recours, en toute confidentialité à leurs services et les deux premières heures de consultation seront gratuites. Les personnes intéressées doivent prendre directement un rendez-vous à la Clinique de psychologie Mirabel, au (579) 637-3569 ou à l’adresse [email protected] Le service de soutien sera offert par téléphone ou par vidéoconférence sur une plateforme sécurisée et autorisée pour la télémédecine.

Nul besoin de passer par la Ville. La clinique s’assurera tout simplement que la personne opère une entreprise sur le territoire de Mirabel. « En cette période difficile, nous déployons tous les efforts nécessaires à ce que les entreprises et les commerces obtiennent les services de soutien requis, et nous leur rappelons qu’il ne faut surtout pas hésiter à demander de l’aide », a indiqué Patrick Charbonneau, maire suppléant.

La Ville de Mirabel a constaté un certain niveau de stress et parfois même de la détresse chez les gens d’affaires. Elle interpelle donc ses citoyens à l’importance de se serrer les coudes, d’aider et d’écouter en cette période difficile. Ce service permettra de répondre à un besoin qui a été manifesté lors d’un sondage effectué récemment par le personnel de Mirabel économique.

Autres mesures économiques

La Ville de Mirabel rappelle qu’elle offre d’autres mesures d’aide aux entreprises dont un programme d'aide d'urgence aux PME, des mesures d'aide aux entreprises et entrepreneurs, la campagne « On M acheter local », la suspension d’intérêts et le report de versements des comptes de taxes.