L'entreprise de Boisbriand Orthex oeuvre aux masques lavables

Orthex, une compagnie basée à Boisbriand, et leader nord-américain dans le domaine des coussins et oreillers orthopédiques, se lance dans la fabrication et la commercialisation de masques à usage personnel lavable.

Ces derniers sont 100% fabriqués au Québec, à Boisbriand, et disposent de trois épaisseurs avec filtre en Lentra et une couche interne antibactérienne.

« Je suis très fier de participer au mouvement local en ayant élargi ma gamme de produits pour améliorer la sécurité de la population québécoise, assure Éric H. Duhamel, fondateur de l’entreprise. Nous avons vendu plus de 27 000 masques depuis le début du mois d’avril et nous espérons que cela continue. Notre objectif est de participer à l’effort collectif pour le bien-être de tous ».