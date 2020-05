Ottawa élargit les critères d'admissibilité au compte d'urgence pour les entreprises

« Nous travaillons fort pour un retour à l'économie la plus normale possible » est la phrase que nous entendons de Justin Trudeau depuis plusieurs semaines. Pour mener à bien cette mission, lui et son gouvernement élargissent les critères d'admissibilité ce mardi 19 mai.

Voir revenir les gens au travail est l'une des priorités du gouvernement Trudeau. « C'est comme cela que le Canada pourra revenir en force », a martelé le premier ministre, soulignant notamment un sentiment de résilience.

« Aux employeurs qui veulent relancer leur activité: s'il-vous-plaît, utilisez la subvention salariale pour faire revenir vos employés », a prié Justin Trudeau, ce mardi 19 mai.

L'annonce d'aujourd'hui a pour but de rendre le compte d'urgence pour les entreprises accessible à un plus grand nombre. « Si vous êtes le seul propriétaire et exploitant d'une entreprise, si votre entreprise dépend de travailleurs sous contrat ou si vous êtes à la tête d'une entreprise familiale dont le paiement se fait par dividendes, vous pourrez être admissibles », a-t-il précisé.

Depuis le lancement de mesures pour venir en aide aux entreprises canadiennes, près de 600 000 d'entre elles ont demandé et obtenu un prêt de 40 000$ afin de maintenir les liens entre employeurs et employés.