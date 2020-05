Les commerces pourront ouvrir à nouveau le dimanche

Durant tout le mois d’avril, les établissements commerciaux avaient l’obligation d’être fermés le dimanche, à l’exception des pharmacies, dépanneurs, stations-service et restaurants. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a annoncé qu’à partir de ce dimanche les changements temporaires aux heures et aux jours d’admission prendront fin.

Les établissements pourront décider d’ouvrir leurs portes le dimanche ou non. Également, les commerçants n’auront pas le droit d’étendre leurs heures d’ouverture du lundi au samedi au-delà des périodes prévues par la loi.

Les commerces de détail qui n’ont pas d’accès direct à l’extérieur devront rester fermés jusqu’à nouvel ordre.

Êtes-vous heureux que les commerces soient ouverts à nouveau le dimanche ?