Réouverture des salons de coiffure et autres soins corporels le 15 juin

Plus tôt cet après-midi, le ministre du Travail, Jean Boulet a confirmé que les services de coiffure et de soins corporels rouvriront le 15 juin sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et dans la MRC de Joliette. Une nouvelle qui fera sans doute le bonheur de plusieurs.

Cette annonce englobe aussi les services suivants: salons de barbier, centres d’esthétique, services de manucures et pédicures, épilation, tatouage et perçage, soins de la peau et soins personnels à domicile.

Ailleurs au Québec, toutes les entreprises de ces secteurs reprendront leurs activités ce lundi 1er juin. Dans les deux cas, le redémarrage de ces entreprises est conditionnel au respect des consignes sanitaires en vigueur. Toutes les précautions doivent être prises pour assurer un environnement sécuritaire au personnel et aux clients de ces établissements.