"Pas de gala, Tous gagnants" : la CCITB diffuse la dernière capsule

La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a partagé la troisième et dernière capsule du « Pas de Gala – Tous gagnants » qui a été publié vendredi dernier via l’infolettre de la CCITB et nos réseaux sociaux.

Par cette capsule, la CCITB a mis en lumière 16 entreprises de la région qui ont su faire preuve de résilience et d’innovation au cours des dernières semaines et qui ont su rapidement s’adapter à la nouvelle situation engendrée par la pandémie.

Voici la liste des entreprises nominées :

Raphaël U (Blainville)

Immersia Boisbriand (Boisbriand)

Boutique Nous-Vous-Ils (Rosemère)

Brasserie artisanale Saint-Graal (Sainte-Thérèse)

Clinique MultiSens (Rosemère)

Centre multisensoriel Senska (Blainville)

Dimensions Portes et Fenêtres (Boisbriand)

Les Distributeurs Brouhh (Boisbriand)

Fays Terroir Chocolaté (Sainte-Thérèse)

Studio Moov (Boisbriand)

Hypnose communications (Sainte-Thérèse)

Musique sur mesure (Sainte-Thérèse)

La Petite Bretonne (Blainville)

Le Steakhouse St-Charles et tartares (Sainte-Thérèse)

Restaurant 425F (Sainte-Thérèse)

Les entrevues intégrales, ainsi que du contenu inédit, seront publiées dans le cadre d’une émission complète qui sera diffusée le jeudi 25 juin prochain, à compter de 20h sur les ondes de TVBL.