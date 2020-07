La CCITB lance une nouvelle campagne publicitaire

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), par le biais de ses ailes locales, est fière de lancer la campagne publicitaire « On vous attend », qui vise à sécuriser les consommateurs et les inciter à visiter les entreprises de la région.

Cette campagne souhaite informer ou rappeler aux citoyens que les mesures sanitaires adéquates ont été mises en place durant les dernières semaines afin de leur offrir des lieux sécuritaires où se procurer biens et services.

L’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la CCITB, ont uni leurs efforts pour proposer une campagne publicitaire qui se découlera par des publicités imprimées (panobus, babillard électronique, affiche sur l’autoroute), ainsi que par des publicités et vidéos sur le Web.

« Une des grandes préoccupations des entrepreneurs suite à la réouverture de leurs commerces était de convaincre les clients qu’il était sécuritaire de magasiner chez eux. En créant cette campagne, nous voulions parler au nom de toutes les entreprises de la région », mentionne Caroline Du Paul, responsable du développement local et agente de liaison du GEST.

La campagne « On vous attend » fait suite à plusieurs initiatives de la CCITB visant à promouvoir l’achat local.