La popularité de produits fabriqués à Blainville mise de l'avant dans la dernière campagne publicitaire de Maxi

Soucieuse de mettre en valeur les produits d’ici, la bannière Maxi s’est demandé dans quelles municipalités du Québec 19 produits prisés des Québécois étaient les plus vendus, basé sur les ventes les plus élevées enregistrées dans ses magasins en 2019.

Or cet exercice, se voulant ludique à la sauce Maxi, a permis de révéler que c’est dans ses magasins de Repentigny et de Lévis qu’on vend respectivement le plus de chocolatines Le Petite Bretonne et de cretons Bilopage, ce qui a valu à ces villes le titre de Maxi Capitales.

« Il va sans dire que les produits des marques La Petite Bretonne et Bilopage qui font la fierté des Blainvillois sont sans doute très populaire à Blainville. Cependant, il est intéressant de voir qu’ils le sont particulièrement à Repentigny et à Lévis. Il s’agit d’une belle façon de faire rayonner ces fleurons locaux ailleurs au Québec », a déclaré Patrick Blanchette, vice-président, Exploitation, Maxi.

« C’est important pour nous de faire rayonner les produits d’ici et nous savons qu’au Québec, les gens ont un fort sentiment d’appartenance envers leur région, leur municipalité et leurs produits locaux. Alors pourquoi ne pas s’amuser un peu avec tout ça pour faire ressortir les préférences des clients Maxi un peu partout dans la province », a ajouté Monsieur Blanchette.

Cette initiative s’inscrit dans la foulée de l’engagement de Maxi de mettre en lumière la qualité et la popularité des nombreux produits québécois, notamment ceux portant la mention Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec.

De l’affichage extérieur, des messages radio et des publications sur les médias sociaux mettront en effet en valeur les chocolatines La Petite Bretonne et les cretons Bilopage dans les Maxi Capitales de Repentigny et Lévis.