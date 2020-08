Chapiteau National: l’atout parfait pour assurer la réussite de votre événement

Tous les organisateurs de grands ou petits événements vous le diront: avoir des fournisseurs fidèles, fiables et qui disposent d’un inventaire impressionnant est un atout. L’entreprise de Stéphane St-Gelais, Chapiteau National, fait partie de cette catégorie depuis maintenant 26 ans.

Depuis près de trois décennies, M. St-Gelais est partie prenante d’événements importants comme des mariages, mais aussi des congrès, des festivals ou encore des activités sportives à grand déploiement.

Via son entreprise, Chapiteau National, l’homme d’affaires propose aux intéressés la location de chapiteaux, de tables, de chaises, de planchers pour chapiteaux, de dômes ou encore de nappes pour des événements de toutes sortes.

Des services offerts partout au Québec

« Nous sommes basés aux Cèdres, mais nos clients sont situés aux quatre coins du Québec. Parmi notre clientèle, on retrouve plusieurs événements de Montréal et la très grande majorité des événements de Vaudreuil-Soulanges, dont la Festival de la S.O.U.P.E, les Seigneuriales ou encore le Festival des couleurs de Rigaud », énumère-t-il.

Son carnet de clients est tout aussi impressionnant avec des entreprises comme le Château Vaudreuil, l’Auberge des Gallant, le Club de golf Summerlea ou encore la plage du Sablon. Parmi les événements auxquels Chapiteau National est associés, on peut nommer le Festival Nuits d’Afrique, le Festival de Jazz de Montréal, Montréal en lumières 2016, la Fondation Martin Matte 2016, le Festival de l’Ukraine 2016 et plus près de nous, le Salon des vins de Vaudreuil 2016.

Une entreprise bien établie

Qu’est-ce qui fait la renommée de Chapiteau National? « Selon moi, c’est qui nous distingue des autres, c’est la longévité. Ça fait longtemps que nous sommes dans le domaine et nous sommes plus que des fournisseurs pour les événements, nous sommes des partenaires. L’entreprise a grandi en même temps que les évènements. Je pense que ce qui nous démarque est aussi qu’on offre le service de montage et démontage sur place », ajoute-t-il.

En plus d’offrir un service courtois, rapide, professionnel et efficace, Chapiteau National, qui emploie 15 personnes en été et 4 en hiver, offre aussi des accessoires en location pour la saison froide, dont des dômes parfaits pour la tenue de Marché hivernal extérieur, de carnavals ou de fêtes des neiges. Fait intéressant: l’entreprise est la seule à fournir ces infrastructures au Québec et en Ontario.

Enfin, si vous êtes à la recherche d’un partenaire bien établi ou d’un allié pour votre prochain événement, n’hésitez pas à contacter Chapiteau National au (450) 455-5437 pour une soumission. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook ou le site Internet au www.chapiteaunational.com pour découvrir cette entreprise bien établie dans la communauté.