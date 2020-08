Sélection Panorama du Groupe Sélection et Jardin Dion honorés par l’ACQ

L'Association de la construction du Québec a dévoilé les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec. Lors du gala qui se tenait de façon virtuelle le 27 août dernier, deux lauréats de la région de Laval / Laurentides se sont démarqués et ont été honorés.

Les deux entreprises concernées sont Jardin Dion, sacrée Entreprise de l’année dans la région de Laval / Laurentides et Sélection Panorama du Groupe Sélection, qui remporte le trophée Immeuble multiusage, dans la catégorie "Résidentiel".

Les lauréats sous la loupe

Jardin Dion est une référence dans le jardinage et le paysagement de grande envergure dans la région de Laval / Laurentides. L’entreprise célèbre cette année son 65e anniversaire de fondation, mais également les 5 ans de transfert de l’entreprise à la 3e génération familiale.

La structure compte près de 150 employés en haute saison, présente un chiffre d’affaires de plus de 10 millions, possède 155 acres de terre agricole et un espace de vente intérieur et extérieur de plus de 116 mille

pieds carrés. Tout est mis en œuvre au sein de la famille Dion pour assurer la pérennité de cette entreprise aux services multiples.

Immeuble moderne de 30 étages inspiré des plus grands projets de bord de mer, le Sélection Panorama, situé à Laval, est quant à elle la plus haute tour pour retraités au Canada. Situé en bordure de la rivière des Prairies, ce complexe d’envergure offre de majestueuses vues sur toute la région.

Sélection Panorama est bien plus qu’un complexe doté d’une architecture exceptionnelle : c’est un milieu de vie alliant charme et prestige à la fois près de la nature et des services. Ses nombreux espaces communs, allant de la piscine au golf intérieur en passant par la salle à manger, permettent aux résidents d’y vivre une réelle expérience.