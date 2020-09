Des magasins éphémères apparaitront sur la Rive-Nord pour Halloween

À environ deux mois de l’Halloween, le groupe Party expert a déjà annoncé l'ouverture de six magasins éphémères Halloween Expert dans la province, déployant ainsi son offre à plus de marchés au Québec. Trois d'entre eux seront situés à Rosemère (Place Rosemère), Laval (Carrefour Laval) et Saint-Jérome.

« Avec les événements que nous connaissons depuis le printemps, nous sentons vraiment que les gens ont besoin de fêter, de se réunir, malgré les circonstances. Les célébrations s’adaptent aux nouvelles règles mais demeurent tout de même importantes pour nos clients. Nous voulons leur offrir un Halloween mémorable malgré tout », affirme Lynda Bouvier, présidente et fondatrice du groupe Party expert inc.

De nouvelles collections inédites

« Afin d’encourager la fête de façon sécuritaire, nous offrons aussi des produits de protection comme les visières et des masques en différents styles, qui se prêtent bien à toutes les occasions », poursuit-elle.

Petits et grands pourront revêtir des costumes des personnages les plus populaires cette année, avec la sortie des collections recherchées comme Mandalorian et Casa de Papel notamment.

Les adeptes de dessins animés et de superhéros se réjouiront aussi de trouver des costumes des personnages du film Les Trolls 2 : Tournée mondiale de même que de nouveaux costumes des Avengers. À ces personnages, s’ajoute une vaste sélection de déguisements de toutes sortes, du clown effrayant à la licorne, en passant par le ninja, la sorcière et les costumes gonflables de plus en plus populaires.

Maquillage à effets spéciaux et déco pour la maison

Lancée en 2019, la gamme de perruques de marque privée connaît tant de succès en raison de sa qualité, sa variété et son prix, que 16 nouveaux modèles s’ajouteront pour la saison 2020.

Cette année, les visiteurs pourront même y trouver des produits de maquillage à effets spéciaux sans latex, à base de melon d’eau. Ces produits sont exclusifs chez Party Expert et Halloween Expert cette année.

Les consommateurs pourront également dénicher des costumes pour chiens, du maquillage, des accessoires ainsi qu’une multitude de décorations pour la maison.

Le chef de file canadien en matière d’accessoires de fête et de costumes compte à ce jour 10 magasins permanents regroupés sous la bannière Party expert. D’ailleurs, retardée en raison de la pandémie de la COVID‐19, l’ouverture d’un nouveau magasin permanent est prévue pour l’année 2021 à Saint‐Jérôme.