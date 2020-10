Les Entreprises Pearson Pelletier s’implantent dans la couronne-nord

Filiale du Groupe ALI Excavation, Les Entreprises Pearson Pelletier de Ste-Catherine, en Montérégie, sont en voie d’implantation dans le grand marché de la couronne-nord dans le grand marché de la couronne-nord de Montréal et des Laurentides afin de venir directement en soutien aux nombreuses entreprises spécialisées dans la construction, l’excavation, l’asphaltage et l’entretien des routes de cette région.

L'expertise et la spécialité de l'entreprise résident essentiellement dans la construction et de rénovation de trottoirs et bordures de béton.

C’est ce qu’ont indiqué cette fin de semaine le nouveau président Marc-André Loiselle et le directeur des opérations chez Les Entreprises Pearson Pelletier, André Pearson.

Les travaux de bétonnage exécutés par Pearson Pelletier permettront d’augmenter la synergie avec plusieurs entreprises de la rive-nord puisqu’Ali est déjà un partenaire d’affaires depuis plusieurs années, grâce à ses services spécialisés de pulvérisation et de planage d’asphalte.

Les Entreprises Pearson Pelletier, est une société familiale et 100 % québécoise, fondée en 1989, et motivée par le fait que ce marché de la grande région des Basses-Laurentides est actuellement l’objet d’une explosion démographique depuis les dernières années.

Les installations actuelles qu’utilise Ali Excavation à St-Jérôme depuis trois ans permettront d’intégrer les employés de Entreprises Pearson Pelletier à cet endroit.

Des installations ajoutées à Laval

Des installations additionnelles sont également prévues prochainement à Laval afin d’assurer la haute qualité du service offert par cette prestigieuse entreprise de bétonnage.

« Nous voyons dans la situation économique et sociale actuelle non pas un frein, mais bien une opportunité idéale pour une implantation dans ce grand marché, dans lequel la population des Laurentides est appelée à croître de 22 %, à près de 726 000 personnes d’ici 2041 selon le gouvernement du Québec » a précisé André Pearson en expliquant que cela représenterait un peu plus de 7 % du poids démographique de l’ensemble du Québec, à terme.

Marc-André Loiselle et André Pearson ont conclu en affirmant que l’avenir s’annonçait plus que prometteur pour Les Entreprises Pearson Pelletier qui aura l’occasion de se positionner comme un acteur-clé de soutien pour les entrepreneurs en travaux de génie civil de la région.

Ceux-ci seront appelés à participer aux efforts du gouvernement du Québec dans le déploiement de son Plan québécois des infrastructures qui prévoit des investissements totalisant 115,4 milliards de dollars (115,4 G $) d’ici 2029, à la grandeur du Québec, en matière de maintien et de renouvellement des infrastructures.

Source : Marc-André Loiselle