Prix Jalon de la mobilité: deux entreprises de Saint-Jérôme voient leurs efforts récompensés

Afin de récompenser les organisations qui participent au rayonnement et à la relance économique des villes québécoises à travers des projets de mobilité durable, les Prix Jalon de la mobilité célébraient la semaine dernière sa seconde édition. Parmi les lauréats figurent deux entreprises de Saint-Jérôme.

Lors de l’émission animée en direct par Stéphan Bureau, les lauréats ont été dévoilés dans les neuf catégories. Au total, dix prix et huit mentions ont été remis ainsi qu’un prix Coup de cœur du jury.

« Plus que jamais, il faut soutenir et faire rayonner les organisations qui façonnent la mobilité durable et intelligente, a déclaré Danielle Charest, présidente-directrice générale de Jalon. Il est important, notamment dans le contexte actuel, de considérer la mobilité durable comme un vecteur de croissance et permettre aux citoyens de se réapproprier leur ville à travers la proposition de projets structurants en mobilité. »

Prix Efficacité énergétique et électrification

La Compagnie Électrique Lion a reçu le prix grâce au Lion6, camion de classe 6 entièrement électrique. Ce dernier comporte une nouvelle plateforme polyvalente.

Il est d’ailleurs compatible avec de nombreuses boîtes et de nombreux équipements. Il n’émet aucun GES ni autre polluant. Silencieux et confortable, il offre une expérience de conduite optimale.

La seconde entreprise locale récompensée a reçu la mention pour ce même prix. Il s'agit de l'Institut du véhicule innovant & Madvac-Exprolink. La voiturette-aspirateur 100 % électrique est le fruit d’une collaboration entre l’Institut du véhicule innovant et Exprolink. Elle permet de diminuer les émissions de GES des villes et entreprises qui l’utilisent.

Construite sans composant hydraulique, la voiturette-aspirateur a une autonomie de 200 km en déplacement. Avec l’aspirateur en fonction, elle offre une utilisation moyenne de 5 heures. Seules deux prises de 120 volts suffisent pour la recharger: le véhicule peut ainsi être branché sans difficulté.