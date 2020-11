Nouvel employé à Loisirs Laurentides

Loisirs Laurentides est heureux d’annoncer l’embauche d’un nouvel agent de développement plein air en la personne de monsieur Sébastien Haineault, en soutien à son équipe permanente.

Détenteur d’un baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois Rivières en 2015, monsieur Haineault cumule depuis 2011 une expérience variée en gestion du loisir, du sport, d’activité physique et du plein air dont plus récemment à titre d’agent de développement pour la FADOQ-Laval (2015-2019) et directeur de compétition pour Soccer Laurentides (2020).

Passionné de plein air depuis de nombreuses années, monsieur Haineault aura pour principales fonctions de coordonner le déploiement du plan d’action plein air en lien avec le plan stratégique; de gérer des projets interrégionaux et le programme de mentorat École en plein air; de faciliter et coordonner les efforts de mise à niveau, de collaborer au développement d’un service prêt à partir du Sentier national; de piloter le projet Bilan de santé des municipalités; et d’offrir du soutien-conseils, accompagner et mobiliser les organismes de plein air.

Monsieur Haineault succède à madame Sabrina Pelletier qui a occupé le poste d’agente de développement plein air de 2018 à 2020 et qui nous a quitté pour relever de nouveaux défis à la Municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

« Nous venons de greffer à notre équipe une personne pleine de ressources et passionnée. Par son expérience variée, monsieur Haineault permettra à notre organisme de rencontrer les mandats gouvernementaux qui nous sont confiés par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de répondre aux attentes de notre clientèle régionale. Par son travail, il contribuera à raffermir le positionnement de notre organisme en tant que leader en matière de développement du loisir, du sport et du plein air dans la région des Laurentides », affirme le président de Loisirs Laurentides, monsieur Michael Leduc.

Depuis 1971, Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.