Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles remporte trois prix majeurs 

À l’occasion du 39e Gala Dunamis, qui se tenait pour la première fois de manière virtuelle le 29 octobre dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval décernait deux prestigieux prix Dunamis au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, catégories Entreprise de tourisme et Investissement.

Le lendemain, soit le 30 octobre, la Société des musées du Québec dévoilait les récipiendaires de ses huit prix décernés annuellement au terme d’un processus de sélection rigoureux fondé sur le mérite. C’est avec une grande fierté que le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a remporté le prestigieux prix Excellence de la catégorie 2 M$ et plus, pour son projet du Centre d’exploration – Espace muséal du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

L’année 2019 est mémorable pour l’organisme à but non lucratif qui se voit attribuer ces trois prix grandement prisés. En effet, le 13 novembre 2019, le Parc recevait de plus l’ultime reconnaissance au Québec en remportant le Prix excellence tourisme « Initiative en innovation et développement de l’offre », remis par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, en collaboration avec le ministère du Tourisme.

Fruit d’une étroite collaboration avec la Ville de Laval, la Communauté métropolitaine de Montréal, les gouvernements du Québec et du Canada, les citoyens ainsi que plusieurs autres partenaires, le nouveau Centre d’exploration est un projet audacieux, regroupant un espace récréatif, culturel et scientifique. Le Centre d’exploration contribue à valoriser un patrimoine culturel et un milieu naturel à la jonction de quatre MRC, tout en répondant aux normes les plus exigeantes du développement durable.

Toute l’équipe profite de l’occasion pour remercier ses précieux partenaires qui soutiennent l'organisation depuis les tout débuts de ce projet, soit la Ville de Laval avec un investissement de plus de 7 M$ et un appui logistique de tous les instants; le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Communauté métropolitaine de Montréal qui ont investi ensemble 5 M$, ainsi que plusieurs autres partenaires et supporteurs, dont Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications, Tourisme Laval.

« Nous sommes extrêmement fiers de ces belles reconnaissances. Tout ça a été rendu possible grâce à une équipe passionnée et dévouée et bien sûr grâce à de nombreux partenaires toujours fidèles et qui ont à cœur la mission d’Éco-Nature », a déclaré David Maréchal, président du conseil d’administration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles est honoré d’avoir été considéré parmi plusieurs entreprises et organisations qui font preuve, tous à leur manière unique, d’esprit d’initiative. Ces honneurs sont une merveilleuse reconnaissance qui témoigne de son esprit innovant, de sa créativité et de son engagement à surpasser les standards, surtout après une saison difficile comme celle qui vient de passer.

En terminant, l’équipe tient à féliciter et à souligner le travail remarquable de tous les finalistes dans chacune des catégories. Elle salue particulièrement ses collègues qui œuvrent également dans le domaine touristique pour leur dynamisme, leur créativité et leur résilience.

À propos d’Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci. Fondé en 1987 et géré depuis le tout début par Éco-Nature, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre une expérience écotouristique de qualité supérieure, dans le respect des milieux naturels. Ce dernier

profite à plus de 150 000 visiteurs annuellement. Le parc s’est vu décerner plusieurs prix qui soulignent ses réalisations récentes, dont Excellence tourisme (2019) et Dunamis (2018). De plus, son cofondateur, monsieur Jean Lauzon, recevait en 2018 la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son implication au sein de la communauté lavalloise.