Les élus des Laurentides demandent au Premier ministre la réouverture immédiate des restaurants 

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) s’est adressé hier au Premier ministre du Québec François Legault afin de lui demander la réouverture immédiate des restaurants fermés des MRC de La Rivière-du Nord, de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes de même que ceux de la ville de Mirabel.

En s’appuyant sur les données de la Santé publique des Laurentides et de manière plus plus générale sur la littérature scientifique relativement au COVID-19, le CPÉRL évoque que la fréquentation des restaurants n'est pas un vecteur important de propagation du virus.

Les préfets s’interrogent donc sur cette mesure restrictive pour les restaurateurs laurentiens situés en zone rouge dont les effets économiques sont dévastateurs, sans compter les effets sur la santé mentale des principaux intéressés et, par extension, sur les familles laurentiennes sises en zone rouge qui pourraient profiter de cette levée de restriction.

« Les préfets constatent avec désarroi qu’après de nombreuses semaines sans revenus, la majorité des restaurateurs situés dans les MRC de la région en zone rouge devront fermer définitivement leurs portes sans un peu d'oxygène qu'apporterait l'ouverture de leurs commerces pendant la période des Fêtes. Nous ne pouvons plus passer sous silence cette iniquité territoriale qui mine le moral et le portefeuille des femmes et des hommes qui travaillent dans cette importante industrie de notre région et de nos territoires », martèle d’entrée de jeu Bruno Laroche, président du CPÉRL.

Cela n’est pas sans contraste avec les MRC plus au nord de la région, sises en zone orange, où les restaurants poursuivent leurs activités et où l’achalandage de laurentiens de la zone rouge de même que d’excursionnistes de Laval et de Montréal est très important.

« L'ouverture des restaurants en zone rouge permettrait la rétention de la population sur leur propre territoire tout en réduisant la pression de cette achalandage devenu trop important sur les territoires en zone orange. N’oublions pas que nous ne sommes qu’à l’aube du début de la saison hivernale dont l’affluence est très importante dans les territoires plus au nord de la région! », conclut Bruno Laroche qui est également préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte.

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté et du maire de la ville de Mirabel, le CPÉRL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.