Rappel des commerces ouverts pendant la période des fêtes

Plusieurs commerces et entreprises seront fermés du 25 décembre 2020 au 10 janvier inclusivement à la suite de la récente annonce du gouvernement du Québec.

Rappelons que cette mesure s’applique à l’ensemble du territoire, peu importe le palier d'alerte.

Les entreprises suivantes resteront ouvertes :

Épiceries et autres commerces d’alimentation;

Stations-service;

Commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux;

Commerces d’équipements de travail (sécurité et protection);

Dépanneurs;

Commerces de produits pour exploitations agricoles;

Commerces d’articles médicaux, orthopédiques et soins de la vue;

Commerce situé dans un établissement postsecondaire offrant du matériel exigé spécifiquement dans les cours de l’établissement;

Commerces de produits spécialisés d’entretien ménager et de bâtiments;

Société des alcools du Québec;

Société québécoise du cannabis

Centres d’activités extérieures telles que les pentes de ski, sentiers pédestres, patinoires, etc. en fonction des conditions météorologiques et des municipalités. Les consignes de distanciations sont prescrites.

Les entreprises ouvertes, mais avec restrictions :

Pharmacies Seulement pour les produits essentiels à la vie courante.

Quincailleries Seulement pour les produits requis pour effectuer de l’entretien extérieur, des réparations ou de la construction.

Commerces de grandes surfaces et autres surfaces de vente (Walmart, Costco, etc.)

Seulement pour les produits alimentaires, de pharmacie et de quincaillerie, donc pas de jouets, de vêtements, de livres, d’appareils électroniques, d’articles de décoration, d’articles de cuisine et d’électroménagers.

Commerces de produits, pièces et autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique ainsi qu’à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule, incluant les centres de réparation et d’entretien de véhicules Pas de vente de véhicule.

Le commerce en ligne

La cueillette à l’auto ne sera permise que pour les entreprises ouvertes, incluant celles avec restrictions. Elles ne pourront toutefois pas vendre les produits qu’elles ne sont pas autorisées.

Le commerce en ligne et la livraison demeurent permis.

Réparation et location

Les commerces de détail qui offrent des services de réparation d’équipement informatique et électronique ou de réparation et de location d’outils ou d’équipement sportif et de plein air peuvent demeurer ouverts, mais uniquement pour ces services.

Services de soins de santé

Les dentistes, optométristes, physiothérapeutes, massothérapeutes, ostéopathes, etc. ne sont pas visés par les fermetures.

Les services de soins esthétiques seront fermés sauf pour les suivis de soins qui sont nécessaires pour l’état de santé des patients (suivis postopératoires ou de nature thérapeutique).

Commerces et lieux fermés

Tout autre commerce de détails ou de soins personnels sera fermé. Les restaurants situés en zone rouge seront fermés, mais pourront maintenir les services de livraison et de commandes pour emporter.

Les établissements tels que les bibliothèques, les musées, les cinémas et salles de spectacles, les salles de sport, les casinos et autres demeureront fermés.

Petites questions pour vous éclairer

1) Quoi faire si mon lave-linge ou mon sèche-linge brise ?

2) Quoi faire si j’ai besoin d’un manteau d’hiver ?

Pour ces deux questions, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec précise que « dans bien des cas, les gens devront patienter jusqu’au 11 janvier 2021 pour des achats dans les commerces qui ne sont pas dans la liste des commerces prioritaires ». Les quincailleries et autres commerces de détail ne devraient pas autoriser la vente de ce genre de produits. Les services de réparations resteront disponibles.

3) Quoi faire si mon véhicule brise et n’est pas réparable ?

Les concessionnaires ne sont pas autorisés à vendre des véhicules pour la période annoncée. Toutefois, la vente de véhicules usagers entre particuliers n’est pas réglementée. Les centres de services de la SAAQ seront fermés selon l’horaire des fêtes habituel, soit du 24 au 28 décembre et du 31 décembre au 4 janvier inclusivement.

4) Quoi faire si je dois retourner un produit et que le commerce est touché par les fermetures ou restrictions ? Est-ce que le délai d’échange/remboursement sera prolongé ?

Cela relève de chacun des commerces.

5) Quoi faire si j’ai besoin de nouvelles lunettes ?