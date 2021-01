Québec accorde plus de 9,4 M$ à trois entreprises des Laurentides

Investissement Québec et le gouvernement du Québec octroient des aides financières totales de plus de 9,4 millions de dollars à trois entreprises situées dans la région des Laurentides.

Les trois entreprises sont Groupe Forma +, Meubles Foliot et Entreprises Urben Blu.

L’entreprise Groupe Forma + de Blainville conçoit et exécute des projets de vastes envergures liés aux secteurs de l’habitation, ainsi que des immeubles commerciaux, industriels et institutionnels.

Elle se voit octroyer une aide financière de 4,5 millions de dollars pour soutenir l’acquisition d’un terrain et la construction de son siège social pouvant accueillir des espaces de bureaux, un atelier et un entrepôt.

Leader dans l'industrie du design et de la fabrication de meubles pour les résidences étudiantes et les hôtels, Meubles Foliot à Saint-Jérôme, obtient une aide financière de 3,9 millions de dollars, provenant à parts égales des fonds propres d’Investissement Québec et du Fonds du développement économique du Québec, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec.

Avec près de 30 ans d’expérience, l’entreprise pourra ainsi faire l’acquisition d’équipements pour augmenter sa capacité de production et sa flexibilité afin de diversifier son offre de produits et maintenir sa croissance.

Les Entreprises Urben Blu de Mirabel, manufacturier spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de toilettes publiques automatiques et autonettoyantes préfabriquées, se voit octroyer 1 million de dollars pour son fonds de roulement dans le cadre d’un rachat d’entreprise. Avec cette transaction, l’entreprise pourra répondre à la demande croissante de commandes provenant du milieu municipal.

« Le projet de construction de Groupe Forma +, qui occupe le deuxième rang dans le domaine du coffrage au Québec, mènera à la création de plusieurs centaines d’emplois, ce qui est une excellente nouvelle pour la circonscription de Blainville! L’économie du Québec se remet en marche graduellement, et c’est avec de tels projets que nous réussirons à reprendre, une étape à la fois, le cours de nos activités », a commenté Mario Laframboise, député de Blainville.