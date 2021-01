La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville présente ses cinq partenaires Prestige

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) présente officiellement ses cinq partenaires Prestige.

« Depuis septembre dernier, vous avez la chance de découvrir nos partenaires Prestige grâce à la série Leaders d’affaires. Au cours des prochains mois, vous les redécouvrirez grâce à des capsules vidéo et des articles mettant en lumière leurs forces. Chacun à leur manière, ces leaders d’affaires sont à la fois des sources d’inspiration et des modèles pour la communauté d’affaires », souligne Molly Champagne, Conseillère communications et expérience client.

1. Ali Mustafa – Ralik - Leader d’affaires reconnu pour sa gestion d’opportunités;

2. Francis Charron – EMD / BATIMO - Leader d’affaires reconnu pour son innovation en temps de crise;

3. Gabrielle Bédard – Conagra Brands - Leader d’affaires reconnu pour sa marque employeur;

4. Luc Daigle, Robert Daigle et Charles Gingras – Supermarchés IGA Daigle - Leader d’affaires en santé-sécurité des employés et clients;

5. Tommy Pelletier - Desjardins Entreprises – Laval-Laurentides - Leader socioéconomique de la relance pour les entrepreneurs.