L'entreprise lavalloise Nexelis acquiert un laboratoire allemand de vaccins 

Nexelis, une entreprise dont le siège social est situé à Laval, et un des principaux fournisseurs de services de développement de méthodes analytiques et de testing clinique dans les domaines des maladies infectieuses, oncologiques et métaboliques, a signé un accord d'achat d'actifs avec GSK pour acquérir son laboratoire de bioanalyse clinique certifié situé à Marburg, en Allemagne.

Ceci est la cinquième acquisition de Nexelis au cours des trois dernières années. Cette transaction avec GSK permet à Nexelis d’élargir sa présence mondiale ainsi que ses capacités de développement d'essais immunologiques et d'essais cliniques à haut débit.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux collègues possédant plus de 20 ans d’expérience sous la direction de Novartis et de GSK dans les activités de laboratoire clinique soutenant le développement de vaccins contre les maladies virales et bactériennes. Nous pensons que cette transaction est une étape déterminante dans le développement de Nexelis en tant qu’opérateur de référence dans le domaine des vaccins », a déclaré, Benoit Bouche, président et chef de la direction de Nexelis.

La transaction avec GSK sera effective à la fin du mois de janvier 2021. Nexelis a l'intention d'agrandir rapidement le site de Marburg, en initiant des collaborations avec d'autres compagnies pharmaceutiques actives dans le développement de vaccins ainsi qu'avec les autres sites nord américains et européens de l'entreprise.