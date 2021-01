Connexion Laurentides lance un nouveau service pour les entreprises d'ici

Connexion Laurentides annonce la conclusion d'un partenariat pour stimuler l’innovation au sein des entreprises de la région, le développement de compétences par l’action, tout en visant à créer une synergie entre ceux qui cherchent à atteindre l’excellence et l’agilité dans un contexte d’incertitude, de concert avec le gouvernement du Québec, HumanYo+Impact et le Centre collégial de transfert technologique INÉDI.

Sous forme d’un projet pilote, un programme intensif de trois mois en innovation d’affaires ou en innovation manufacturière est désormais offert dans la région. En plus des ateliers de formation interactifs, des heures d’accompagnement, de coaching ainsi que de co-développement entre pairs seront offertes aux entreprises.

À propos de ce projet novateur, Carmen-Gloria Sanchez, directrice générale de Connexion Laurentides a déclaré : « Les entreprises de la région des Laurentides peuvent bénéficier de l'expertise de nos collaborateurs pour leur besoin en transformation et alignement organisationnel, en innovation d'affaires ou en design industriel ainsi qu'en coaching d'affaires les leaders innovants. »

Elle ajoute: « Dans un contexte de rareté de main- d'œuvre et d'évolution rapide des technologies et des marchés, les modèles d'affaires des organisations expirent assez rapidement et le risque de devenir non pertinent est constamment réel. En plus, la crise de la COVID-19 survenue en 2020 continue à être une à la fois un facteur de pression, mais aussi, nous le croyons, d’opportunités. »

La première des cohortes objet de ce partenariat commencera dès la mi-février 2021 avec une quinzaine d’entreprises qui seront admises. « Face à l'ambiguïté et l'incertitude dans lesquelles se trouvent les leaders et gestionnaires, il est impératif d'utiliser des outils et méthodologies novatrices pour stimuler la créativité et l'innovation au sein des équipes et favoriser le décloisonnement des silos en faisant émerger l'intelligence collective », précise Ghani Kolli, Président et fondateur de HumanYo+Impact.

« Nous avons développé au début de la crise de la COVID-19 un laboratoire d’innovation d’affaires avec ce qui se fait de mieux en la matière: Le Design Thinking, stratégie Océan Bleu, l'approche Lean, Modèles d'affaires nouvelle génération, l’évaluation d’impact. Il nous fait vraiment plaisir de contribuer à la consolidation de l’écosystème d’innovation de la belle région des Laurentides » conclut M. Kolli.