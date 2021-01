Investissement de 3 millions de dollars de Duchesnay à son usine de Blainville

Duchesnay, entreprise pharmaceutique spécialisée annonce un investissement substantiel à son usine de Blainville, au Québec. L’ajout d’une ligne d’emballage en plaquettes alvéolées à la chaîne de production de ses produits phares Diclectin®, Bonjesta®, Pregvit®, Pregvit® folic 5 et Osphena® permettra à la pharmaceutique d’accroître sa capacité d’exportation, en plus d’optimiser son site de fabrication. Cet investissement de 3 millions de dollars aidera également à offrir et maintenir des emplois spécialisés de qualité au Québec.

L’emballage en plaquettes alvéolées des produits pharmaceutiques étant une exigence des autorités de nombreux pays, l’ajout de ce nouvel équipement à la fine pointe de la technologie servira à Duchesnay dans la poursuite de ses objectifs d’exportation à l’international de ses produits phares.

Selon Éric Gervais, vice-président exécutif de Duchesnay : « Cet investissement est en ligne directe avec les axes stratégiques de Duchesnay. Avec une visée d’exportation dans plus de 50 pays additionnels, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions tout en conservant toutes les étapes de production chez nous. De plus, en ce temps de pandémie mondial où les ruptures de stock de médicaments essentiels sont fréquentes, le présent investissement contribue à accroître notre indépendance en production pharmaceutique ».

Participation de la Banque de développement du Canada

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans la participation de la Banque de développement du Canada (BDC) par l’octroi d’un financement complet de cet investissement.

« BDC se réjouit d’accompagner l’équipe de Duchesnay dans sa croissance. C’est une entreprise à fort potentiel, bien positionnée pour répondre aux enjeux liés à la production pharmaceutique. Son avenir sur les marchés internationaux offre des perspectives prometteuses et surtout, Duchesnay contribue à la vitalité économique du Québec! En tant que banque des entrepreneurs, nous sommes fiers de les inclure à la famille BDC », ajoute Chantal Rémy, première vice-présidente, Québec et Atlantique à BDC.