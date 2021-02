La FCCQ et la CCITB mobilisent leur réseau pour appuyer la campagne de vaccination en entreprise

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De-Blainville (CCITB)feront le lien entre le gouvernement du Québec et les entreprises qui souhaitent accueillir des campagnes de vaccination. Pour ce faire, elles lancent aujourd’hui un formulaire en ligne pour que les entreprises intéressées puissent signifier leur intérêt, afin de permettre aux autorités gouvernementales d’identifier les meilleurs sites potentiels.

Depuis janvier, la FCCQ est en contact avec le gouvernement du Québec, notamment le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Elle lui a soumis un plan de match détaillé pour identifier les entreprises susceptibles de participer à la campagne de vaccination, afin de fournir au ministère l’information la plus claire et uniformisée possible.

« Nous croyons que les entreprises peuvent jouer un rôle majeur dans la vaccination, mais également notre réseau des chambres de commerce bien implanté dans leur milieu local, afin de faire le maillage entre les entreprises intéressées à accueillir des campagnes de vaccination, voire contribuer à l’effort collectif grâce à leurs effectifs », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Lorsque le gouvernement nous a approchés en janvier, nous l’avons assuré que nous allions mettre les bouchées doubles pour contribuer à l’effort public pour vacciner un maximum de Québécois. Nos 130 chambres de commerce et nos membres corporatifs permettent de rejoindre près de 50 000 entreprises, de toutes tailles et de différents secteurs d’activités. L’ensemble de notre réseau sera ainsi sollicité pour participer à cette campagne de vaccination partout au Québec, dans les milieux urbains comme dans les régions éloignées », a poursuivi M. Milliard.

Un des défis pour le gouvernement sera d’identifier les entreprises avec des employés ayant une expérience pertinente reliée à la santé au sein du personnel de leur propre organisation, que ce soient des infirmiers, médecins, physiothérapeutes, pharmaciens, etc. Ces personnes pourront obtenir la formation en vaccination et occuper le rôle de vacciner les employés et les membres de leur famille.

« Nous avons une position privilégiée auprès des entreprises de la région pour venir appuyer le gouvernement dans cette opération. La CCITB supporte cette initiative de la FCCQ et mettra à profit ses membres qui souhaitent se porter volontaire pour accueillir une campagne de vaccination », a ajouté Cynthia Kabis, Directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

« Avec leur ancrage dans leur milieu, l’implication des différentes chambres de commerce dans leur communauté aidera à faire le lien efficacement entre les entreprises et le gouvernement. Nous lancerons également une campagne sur les réseaux sociaux afin d’inciter le plus grand nombre possible d’entreprises à y participer. Cette opération est un véritable effort de guerre, et le secteur privé répondra présent à l’appel », a conclu Charles Milliard.

