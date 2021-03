La CCITB propose la vaccination en entreprises

Dans le cadre du plan de vaccination annoncé par le gouvernement du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) ont lancé un important appel aux entreprises intéressées à accueillir gratuitement des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Une semaine après le lancement de cette offensive, plus de 350 entreprises de partout au Québec ont déjà répondu présentes.

Rappelons que la FCCQ et la CCITB ont mis en ligne un formulaire destiné aux entreprises intéressées, dans le but de colliger l’information et la transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le MSSS déterminera par la suite les entreprises qui accueilleront une clinique de vaccination au cours des prochains mois.

« Ce taux de réponse important confirme notre première impression : de nombreuses entreprises veulent jouer un rôle actif dans cette campagne de vaccination. Notre initiative a connu un bel engouement, et notre message a été relayé massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias. C’est une belle réussite ! », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ et la CCITB continuent leur offensive sur les réseaux sociaux et encouragent les entreprises intéressées à remplir le formulaire. On constate jusqu’à présent une grande diversité, dans les secteurs d’activité et la taille des entreprises, ainsi qu’une belle représentativité des différentes régions du Québec.

« Notre rayonnement sur l’ensemble des régions du Québec constitue l’une de nos forces principales. Nous pouvons ainsi compter sur le soutien de notre réseau de chambres de commerce pour rejoindre le maximum d’entreprises et atteindre des niveaux de réponse importants. Dans les semaines à venir, nous continuerons de relayer ce message et espérons toucher le maximum d’entreprises québécoises possibles », a ajouté Charles Milliard.

« Nous sommes fiers d’avoir contribué au lancement de cette campagne de vaccination en entreprise. Dans la région des Laurentides, de nombreux secteurs d’activité sont d’ores et déjà représentés. Les résultats sont encourageants et nous continuerons d’apporter tout notre soutien pour garantir le succès de cette initiative! », a pour sa part souligné Molly Champagne, Conseillère communication et expérience client à la CCITB.

« Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la fin de la pandémie de la COVID-19. Nous sentons bien la volonté de chacun de mettre la main à la pâte pour en terminer au plus vite, y compris nos entreprises. Pour celles qui s’inscrivent, c’est non seulement une occasion de prêter main-forte, mais également de s’assurer que leurs employés pourront être vaccinés et ainsi reprendre au plus vite leurs opérations normales. La FCCQ est fière de servir de courroie de transmission entre le secteur privé et le gouvernement pour la réussite de cette opération sans précédent », conclut Charles Milliard.

Les entreprises intéressées peuvent également visiter le site internet de la FCCQ, ou s’adresser à l’adresse suivante pour obtenir plus d’informations : [email protected]