Connexion Laurentides lance la 1re édition d’ix8

Connexion Laurentides, l’Espace d’accélération et de croissance de la région, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), annonce officiellement le lancement de la 1re édition d’ix8 : Conférences en innovation et accélération d’affaires. Un événement exclusif à la région et qui présentera une série de conférences et de panels par et pour les leaders d’affaires, le tout visant à propulser la culture d’innovation dans les Laurentides.

« La création de cet événement s’inscrit dans la mission de notre organisation afin de stimuler et favoriser la culture de l’innovation au sein des entreprises de notre région. Également, ix8 permettra de favoriser la synergie territoriale entre les entreprises et les différents acteurs de développement économique d’ici, le tout par le biais de la plateforme de réseautage qui sera utilisée pour la tenue de notre programmation », a déclaré Carmen Sanchez, Directrice générale de Connexion Laurentides.

L’événement ix8 se tiendra sur 4 jours en mars et avril prochain et présentera une programmation qui sera axée les trois secteurs d’activité suivants : manufacturier et industriel, touristique et commerce de détail. En plus de conférences d’experts les participants pourront assister à plusieurs panels 100% Laurentides, avec des entrepreneurs de la région qui partageront leurs expériences et leur vision de l’entrepreneuriat en 2021.

Les 4 dates à retenir de la programmation d’ix8 :

- 25 mars 2021 : Événement d’ouverture sur les perspectives économiques 2021 avec Madame Joelle Noreau, économiste principale au Mouvement Desjardins, avec Madame Marie Grégoire à l’animation.

- 31 mars 2021 : Événement manufacturier et industriel avec Madame Lucie Lecours, Ministre déléguée à l’Économie et Monsieur Sylvain Tessier, Président chez ST Marketing.

- 7 avril 2021 : Événement touristique avec Madame Caroline Proulx, Ministre du Tourisme du Québec et Madame Kate Germain de la Chaire de Tourisme Transat.

- 13 avril 2021 : Événement commerce de détail avec Monsieur Carl Boutet, Directeur général du Centre Québécois d’innovation en commerce (CQIC).

- 13 avril 2021 : Événement de clôture avec Monsieur David Murray, Chef de l’innovation et vice-président exécutif Production, santé, sécurité et environnement chez Hydro Québec et Monsieur Marc Bédard, Président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion.