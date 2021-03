TAG Karting et PepsiCo s'unissent pour l'essor du Karting au Québec

Le Centre TAG E-karting & Amusement et l'équipe de course TAG Motorsport – CRG Canada annoncent une entente financière de plusieurs années avec l’entreprise PepsiCo Canada Breuvages. Cet accord prévoit également un volet commandite par la marque Gatorade de l’équipe de karting Tag Motorsport- CRG Canada pour la saison 2021.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec PepsiCo Canada Breuvages, affirme le pilote et homme d’affaires Alexandre Tagliani, alias « Tag ». Non seulement nous pouvons compter sur son soutien pour le Centre Tag E-Karting & Amusement mais, grâce à Gatorade, nous serons en mesure de mieux appuyer nos jeunes pilotes, tant pour accroître leur notoriété que pour optimiser leur performance tout au long de la saison. »

Les concessions qui se trouveront dans le tout nouveau centre de karting électrique multiniveaux qui ouvrira ses portes dès cet été à Sainte-Thérèse, feront honneur aux boissons PepsiCo, dont Gatorade, Pepsi Zéro Sucre et l’eau pétillante bubly Ce pôle de divertissement familial inédit au Canada offrira, entre autres, un ensemble de trois pistes sur trois niveaux — une pour adultes, une pour enfants et une super piste d’un demi-kilomètre combinant les deux.

« PepsiCo est enchantée de se mettre en piste comme partenaire et fournisseur officiel de boissons du nouveau Centre TAG E-Karting & Amusement, encourageant et énergisant de talentueux pilotes grâce à nos marques comme Gatorade, déclare Alexandre Villeneuve, directeur de marché chez PepsiCo Canada Breuvages. Notre organisation partage l’enthousiasme d’Alex et nous avons très hâte de faire découvrir le karting, comme activité sportive familiale ainsi que comme sport professionnel, et ce, dans le premier centre de karting électrique multiniveaux au Canada. »

Passionné par le développement de la relève en karting au Québec, Alex Tagliani veille toujours à saisir les meilleures opportunités pour ouvrir la voie à ses jeunes pilotes.