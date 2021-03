Lancement de l’initiative Succès Local 

La CCITB lance l’initiative Succès Local, qui vise à attirer, accueillir et guider les entrepreneurs qui s’installent dans la MRC de Thérèse-De Blainville, en plus de permettre aux propriétaires commerciaux de promouvoir leurs locaux.

« D’un côté, nous constatons que de plus en plus d’entrepreneurs nous contactent à la recherche de locaux ou pour connaitre les étapes à suivre pour établir leur entreprise. Nous rencontrons aussi des entrepreneurs qui s’établissent dans un local sans s’être renseignés sur le milieu ou sur les règlementations à suivre. Nous voulions créer un point central pour rassembler toute l’information nécessaire. Nous voulons aussi que les entrepreneurs puissent sauver du temps et prendre de bonnes décisions, plus facilement. » mentionne Marie-Noël Richer, agente de liaison RGAB.

Les différents outils de l’initiative Succès Local :

- Une page Web (www.ccitb.ca/succeslocal), où l’on retrouve toute l'information pertinente pour aider les entrepreneurs à faire un choix éclairé sur l’emplacement futur de leur entreprise;

- Des affiches qui seront installées dans les fenêtres des locaux vacants, pour mieux les identifier, mettre en valeur les spécifications de chaque local ainsi que les attraits de la ville où il est situé;

- Des sondages destinés aux citoyens pour qu'ils puissent partager le type d'entreprise qu'ils aimeraient voir dans chacun des locaux vacants;

- Des outils de promotion pour les locaux disponibles;

- Un maillage facilité entre les chercheurs de locaux et les propriétaires commerciaux.

« Bien entendu, en tant qu’agentes de liaison, nous resterons toujours à la disponibilité des entrepreneurs pour les guider et les rassurer. Avec cette initiative, on souhaite créer un engouement, permettant de combler davantage de locaux vacants. C’est un projet qui mise sur le Succès Local des entreprises d’ici », souligne Marie-Noël Richer.