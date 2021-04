Rassembler le milieu entrepreneurial et la population autour des pôles de vaccination en entreprise

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) se réjouissent de l’annonce des 13 premiers pôles de vaccination en entreprise faite par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les pôles dévoilés la semaine dernière représentent la première phase de l’opération de vaccination en entreprise. Rappelons que l’objectif du gouvernement est de créer au moins un pôle dans chacune des régions du Québec et de vacciner 500 000 Québécois et Québécoises grâce à l’implication des entreprises.

« Une nouvelle page de la collaboration entre le milieu des affaires et le gouvernement s’écrit sous nos yeux et nous nous en réjouissons. La FCCQ est fière d’avoir été active dès le début pour mobiliser son vaste réseau et nous remercions l’ensemble des entreprises qui ont rempli le formulaire que nous avions mis en ligne pour démontrer leur intérêt à accueillir une clinique de vaccination. Le gouvernement a choisi de retenir un nombre restreint de pôles pour cette première phase, mais il est remarquable de voir un aussi grand nombre d’entreprises, de partout au Québec, qui souhaitent collaborer », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Cibler les entreprises intéressées à accueillir une campagne de vaccination était nécessaire pour accélérer la mise en place de cette initiative. La CCITB est fière d’avoir collaboré avec la FCCQ pour recueillir rapidement ces données. Nous avons sollicité nos membres et réalisé des offensives de communication auprès des entreprises dont les caractéristiques répondaient à celles recherchées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous tenons également à souligner la grande participation des entreprises de la région, qui se sont portées volontaires pour protéger notre population », a ajouté Cynthia Kabis, Directrice générale de la CCITB.

Dès le mois de mai

Rassembler les entreprises vers un but commun qui mène à des actions concrètes : voilà le rôle du réseau des chambres de commerce. Jusqu’à présent, la FCCQ et la CCITB ont pu faire le lien entre les entreprises intéressées et le gouvernement qui fait la sélection des pôles de vaccination.

La vaccination en entreprise devrait débuter au mois de mai selon le gouvernement. La FCCQ et la CCITB invitent la population à se faire vacciner dès que possible, selon l’ordre de priorité prévu par le gouvernement, et à respecter les plages horaires retenues afin de pouvoir mener à terme la campagne de vaccination dans les meilleurs délais.

« Les entreprises qui ont accepté de s’impliquer l’ont fait gratuitement pour venir en aide au réseau de la santé. Je les félicite et les en remercie. Leurs efforts contribueront à protéger la population et relancer au plus vite notre économie. En tant que pharmacien de formation, je ne peux insister suffisamment sur le fait que le vaccin est notre meilleure arme pour un retour à une vie normale », a conclu Charles Milliard.